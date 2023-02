La Diputació de Barcelona ha realitat l’actualització del pla director d’abastament d’aigua potable del municipi de Granera. El treball, que ha estat lliurat aquest dimarts per la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, a l’alcalde, Pere Genescà, ha servit per actualitzar l’inventari de la xarxa, incloent totes les conduccions d’aigua i els dipòsits, així com una avaluació del seu estat de conservació.

A partir de les dades recollides s’han proposat unes actuacions que permetran incrementar significativament la garantia de subministrament. Igualment, es proposa una millora del sistema de telecontrol que facilitarà la gestió duna xarxa tan extensa. Aquest conjunt d’actuacions a realitzar tenen un cost de 830.100 euros. El treball també preveu la construcció d'una nova Estació de tractament d’aigua potable (ETAP) per aprofitar els recurs existents al municipi alhora que per millorar el servei als veïns de la fàbrica del Marcet. Finalment, també es preveu estendre la xarxa d’hidrants a tot el sòl urbà del municipi.