El Fanal Grup Ecologista del Moianès ha convocat per a aquest dissabte, 11 de febrer, una trobada de naturalistes de la comarca. La iniciativa tindrà lloc a l'auditori Sant Josep de Moià a partir de les 5 de la tarda.

Els convocants conviden a prendre-hi part a totes aquelles persones del Moianès apassionades per la natura en qualsevol dels seus vessants (flora, fauna o geologia). El propòsit és poder contactar entre ells per intercanviar inquietuds, experiències i coneixements; i alhora fomentar col·laboracions per contribuir a fer actuacions que ajudin a millorar la biodiversat del Moianès, un territori especialment ric en aquest sentit i on hi ha molta activitat d'observació i estudi de l'entorn.

Les inscripcions per participar-hi es poden realitzar a l'adreça de correu electrònic fanalmoianes@gmail.com