Diumenge ha començat amb les primeres precipitacions en forma de neu, també a la Catalunya Central. Localitats com Moià, l'Estany o Collsuspina s'han despertat amb una fina capa de neu a les teulades a causa del descens de les temperatures i una primera tanda de febles precipitacions matutines que afecta tota la zona del prelitoral del terç nord de Catalunya. A d'altres indrets del Berguedà, com ara Serrateix, i del Bages, a la serra de Castelltallat i a Castelladral, també hi ha hagut una empolsinada blanca.

S'espera que aquestes precipitacions cessin a partir del migdia, esperant que a partir de mitja tarda es reactivin. A la zona de la Catalunya central podria arribar més cap a la nit. Les previsions no són d'una gran nevada, ara bé, com que hi ha previsió d'una baixada important de temperatures i l'entrada d'un front de pluja, la neu prodria arribar a cotes molt baixes. El fet més inusual que s'espera és que es pugui veure nevar arran de mar. 4 També s'han registrat les primeres nevades per sobre de 600 metes a Osona, la Selva o a la Conca de Barberà, entre altres. Primeres nevades per sobre de 600 m al Moianès, Osona, la Selva o a la Conca de Barberà, entre altres.



Nevarà a partir d'avui a Manresa?