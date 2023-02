El Moianès engega una campanya per frenar la proliferació de la vespa asiàtica

El col·lectiu cultural i ecologista del Moianès El Fanal, juntament amb apicultors i apicultores de la zona, han engegat una campanya ciutadana per posar fre a l’expansió de la vespa asiàtica. Aquesta espècie invasora va entrar al Moianès fa quatre anys i ha proliferat amb força posant en perill insectes pol·linitzadors autòctons com les abelles, que ja han vist disminuïda la seva població i, en conseqüència, la producció de mel. Els organitzadors fan una crida per detectar nius i, posteriorment, atrapar reines fecundades abans no en facin de nous.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie exòtica en expansió amb fort impacte sobre la biodiversitat, ja que ataca insectes pol·linitzadors com les abelles i redueix la producció de mel dels ruscos. Fa quatre anys que es va detectar la seva presència al Moianès i, des d’aleshores, no ha parat de proliferar, sobretot en el darrer any. Per aquest motiu, El Fanal i apicultors i apicultores de la zona volen posar-hi fre amb la col·laboració de la ciutadania.

L’apicultora Pati Casanova explica que l’objectiu principal de la campanya «és frenar la proliferació de la vespa velutina mitjançant el trampeig de les reines fecundades». La campanya s’ha iniciat amb el cens de nius que «tot i que estan desactivats i les vespes no hi tornaran ens serviran per mapejar la zona, veure per on s’ubiquen i, a partir d’aquí, planificar el trampeig», que encara no té definida la metodologia. Per localitzar nius fan una crida a la població perquè quan se’n detecti un s’enviï una foto i la seva localització per WhatsApp al telèfon 608 56 90 65.

La problemàtica derivada de l’expansió de la vespa asiàtica, explica l’apicultora, «és molt greu ja que no només posa en perill la supervivència de les abelles de la mel si no que també és un depredador d’altres insectes autòctons». Per altra banda, assegura que «la seva tendència a apropar-se a àrees urbanes i periurbanes també obliga a augmentar els mètodes de control i lluita» davant la perillositat per la població de trobar-se amb un niu, que pot comptar amb fins a 2.000 exemplars.

La campanya es fa coincidir amb el moment més idoni del cicle biològic de la vespa. Segons Casanova, «a la tardor les reines s’enterren fecundades i cap a la primavera, amb la pujada de la temperatura, s’activen, es desenterren i comencen a fer el nius embrionaris. Per això, explica, «es tan interessant començar ara el trampeig de vespes fecundades perquè cada reina que sobrevisqui serà un futur niu que tindrem a la primavera-estiu». Tenint en compte que de cada un en surten entre 200 i 500 reines fecundades «el creixement pot arribar a ser exponencial».

Nius primaris i secundaris

Les vespes asiàtiques fan dos tipus de nius: els primaris (més petits i resguardats de la pluja) i els secundaris (molt més grans i generalment en un lloc elevat). A la primavera, les reines que han passat l’hivern amagades inicien una nova colònia construint petits nius, dins els quals crien les primeres vespes obreres, que seran les que més endavant, després de l’estiu, construiran el niu secundari o definitiu. Aquests nius secundaris són com una gran bola de paper i poden arribar a fer més de 60 centímetres de diàmetre. Normalment, els construeixen a les branques més altes dels arbres. Quan arriba l'hivern les vespes obreres moren i les reines s'amaguen o s'enterren ja fecundades fins a la primavera següent que tornaran a construir els nius primaris.

Per frenar la seva expansió destaquen la importància de tenir un pla de lluita i control, principalment perquè la vespa asiàtica és depredadora de l’abella de la mel i d’altres insectes i una amenaça per la pol·linització de conreus, plantes silvestres i arbres fruiters.

El pla de control es presenta aquest dimecres

En el marc de la campanya aquest dimecres es farà una xerrada informativa sobre la situació i el control de la vespa asiàtica al Moianès. El tècnic d’Apicultors Gironins Associats, Carles López Anaya, parlarà de la problemàtica i el coordinador de l’operatiu de l’ADF Vacarisses, Marià Masana, exposarà la seva experiència de trampeig. Per la seva banda, Pati Casanova, Pilar Clapers i Rafa Delgado exposaran el pla de lluita contra aquesta espècie invasora a la comarca. L’acte es farà a les 7 de la tarda a l’Auditori de Sant Josep de Moià.