Dionís Guiteras, que va arribar a l’alcaldia de Moià ara fa 12 anys, optarà a la reelecció a les eleccions municipals del proper 28 de maig. Ho farà al capdavant d’AraMoià, la formació vinculada a ERC que li ha renovat la confiança amb l’objectiu de revalidar el càrrec i afrontar el seu quart mandat consecutiu al capdavant del consistori.

Guiteras agraeix el suport rebut per la secció local del patit i per la gent de Moià en la seva trajectòria com a alcalde "després de tres mandats on tot ha estat marcat pel deute, les restriccions econòmiques o la falta de personal tècnic". Malgrat aquestes dificultats, ara ja superades, Guiteras posa de relleu els projectes endegats darrerament, com la recepció de les urbanitzacions de Montví, Cal Jo o el polígon industrial del Pla Romaní; i que ja s'ha començat a treballar per recepcionar el polígon El Prat. També ha assenyalat projectes finalitzats com la depuradora, el Parc de Bombers i el pàrquing soterrat ja en funcionament

Així mateix, d'ara en endavant, Guiteras es mostra optimista i entusiasta perquè "després de molta feina, i ara que la situació ja està estabilitzada, volem demostrar que, a banda de ser bons gestors, també tenim una diversitat de projectes que volem tirar endavant". Destaca la rehabilitació de l'antiga Fàbrica de Cal Comadran "que ens permetrà disposar d'espais i equipaments públics per a les entitats del municipi". Igualment, diu que "s'ha fet molta feina en l'àmbit cultural des d'on s'han potenciat les actuacions i activitats, i és un escenari que ara el volem acabar de vestir oferint un equipament cultural". També recorda que "estem esperant rebre la subvenció per a Les Faixes, un equipament cultural que ens permetrà posar Moià i el Moianès al primer nivell de la cultura".

Del deute a les oportunitats

Actualment, Guiteras lidera un govern amb una minoria ajustada de 6 dels 13 regidors del consistori, enfront dels 4 de Junts, els 2 de la CUP i l’única regidora socialista, després d’haver perdut la folgada majoria absoluta de 10 regidors que havia obtingut el 2015. Aleshores feia tan sols 4 anys que AraMoià, amb Guiteras al capdavant, s’havia estrenat a les eleccions com a formació independent però com a marca blanca d’ERC, partit del qual Guiteras n’havia presidit la secció local.

En aquell debut, AraMoià va obtenir 6 regidors, i trencava l’hegemonia convergent que havia governat amb majoria absoluta a Moià durant 28 anys, amb l’històric Josep Montràs al capdavant. Guiteras va capitanejar una nova etapa que al llarg d’una dècada centraria tots els esforços a eixugar l’elevat deute que els últims anys de l’era Montràs van deixar a l’Ajuntament. Eren 25,5 milions (més del 400%), acumulats en els cinc darrers exercicis amb romanent negatiu i amb un dèficit generat per l’empresa municipal MoiàFutur (que va acabar presentant concurs de creditors) derivat de la construcció del CAP i del pàrquing subterrani projectat a sota, del qual fa tan sols uns mesos que se n’han posat en marxa dues de les tres plantes que té. Tot plegat va obligar a adoptar mesures extremes de contenció i a recórrer, l’any 2015, a un pla d’ajust que es va demanar al Ministeri d’Hisenda per poder pagar proveïdors. No ha estat fins a l’actual mandat, el juny del 2021, que s’ha liquidat aquest deute i l’Ajuntament ha deixat d’estar sota la tutela financera de l’estat.

AraMoià és la segona formació que ha donat a conèixer fins ara el nom del seu candidat en aquesta població, després que fa unes setmanes ho fes el PSC, que va presentar l’actual regidora Susana Tapia. De moment, ni Junts per Moià ni la CUP, que són les altres dues formacions amb representació al consistori, no s’han pronunciat.