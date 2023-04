Moià entra de ple en els actes més tradicionals de la Setmana Santa. Aquest Dijous Sant tindrà lloc l’acte més arrelat d’aquestes festivitats, la sortida dels Armats, a la plaça Major a les 9 del vespre. El cos farà les seves evolucions coreogràfiques, com son la creu, el quadre, el tirabuixó, el rellotge i la cadena i l’esgrima.

Per completar la programació de Setmana Santa, Divendres Sant sortiran els passos de la processó, recuperada ja fa uns anys, juntament de nou amb els armats. S’iniciarà a les 9 del vespre des de l’església parroquial, passarà pels carrers del nucli antic i els misteris acabaran exposats a la plaça Major. Com a cloenda s’interpretarà el Cant de les agonies.

La programació de Setmana Santa ja va arrencar la setmana passada amb el Triduum dels Dolors, a l’església parroquial que també va acollir el concert de El messies de Händel, interpretat per la Polifònica de Puig-reig i Camerata Bacasis.