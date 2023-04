La CUP Catalunya Central ha denunciat des de Calders la destrucció del territori que suposen els projectes de macroparcs solars, com els que hi ha previstos en aquest municipi i en el de Navàs. Segons la formació anticapitalista, aquestes instal·lacions fotovoltaiques amenacen la zona i suposen un pèrdua de sobirania energètica i alimentària. El partit ha fet aquesta denuncia davant el mural participatiu que aquest cap de setmana s’ha pintat a Calders com a protesta a la construcció de macroparcs d’energies renovables.

El diputat de la CUP al Parlament de Catalunya Dani Cornellà ha denunciat que els macroprojectes per construir parcs fotovoltaics i eòlics s’han estès arreu del país des del 2019 «quan la Generalitat va obrir la veda incomplint la seva pròpia llei del canvi climàtic, la qual preveia que tots aquests projectes havien de ser petits, de proximitat als llocs de consum i utilitzant zones alterades o entropitzades». Això, assegura, «no és el cas ni de Calders, ni de Navàs, ni de la majoria de projectes que s’estan tirant endavant, que són en espais agrícoles i naturals».

En el cas de Calders, un gran projecte de polígon fotovoltaic d’unes 25 hectàrees en terreny principalment agrícola a la zona del Canadell ja té l’aprovació de la ponència d’energies renovables. D’altra banda, també s’ha presentat un altre projecte d’unes 40 hectàrees que es vol instal·lar al camp de cereal de les Quingles, el més gran del Moianès, a pocs metres del Canadell. El portaveu del grup ecologista de Calders, Pep Torné, ha denunciat «el gran impacte» que suposen aquests parcs pel territori tenint en compte que es tracta «d’una zona amb uns grans valors paisatgístics i de biodiversitat i on l’àliga cuabarrada hi va a caçar». L’entitat, juntament amb la CUP han pintat un mural a la plaça de l’escola per denunciar la construcció de macroparcs d’energies renovables i defensar un model de transició energètica basat en «la sobirania alimentària, la biodiversitat i les comunitats energètiques basades en la proximitat».

Un cas similar es viu al municipi de Navàs on fa un parell d’anys es va anunciar un projecte privat per fer un macroparc solar fotovoltaic en una superfície d’unes 31 hectàrees a l’entorn del nucli de Palà de Torroella, a la zona coneguda com el Pla de Riols. La iniciativa va topar amb l’oposició de l’Ajuntament i va motivar la creació d’una plataforma veïnal opositora, amb el nom de Salvem el Pla del Riols. Davant d’aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Navàs ha fet una modificació puntual del POUM per regular la ubicació i les condicions que han de tenir aquest tipus d’instal·lacions en àrees no urbanitzables, que està pendent d’aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme.

El projecte del Pla de Riols no compliria els paràmetres previstos a la modificació del pla però, segons l’alcalde de Navàs, Genís Rovira, «com que l’empresa va tramitar l’expedient abans que la nostra modificació és molt possible que aquest parc, malgrat que l’Ajuntament i les plataformes veïnals hi estiguin en contra, s’acabi fent». Per això, Rovira ha assegurat que «farem pressió perquè aquest parc no es dugui a terme».

En la mateixa línia que a Calders i a Navàs, Cornellà ha afirmat que «hi ha un moviment creixent arreu del país d’entitats veïnals i plataformes ecologistes que defensen una altra manera de fer que, en cap cas, és contrària a les renovables sinó que hi està a favor però de manera ben feta i seguint la pròpia llei catalana del canvi climàtic». El diputat de la CUP ha alertat que «la transició energètica no s’ha de fer a costa de la ciutadania perquè pobles com aquests que veuran totalment destruït el seu paisatge amb un model que no té res a veure amb el que diu la llei».

En aquest sentit, ha criticat que la Generalitat no estigui treballant cap alternativa i ha fet referència a l’estudi que ha presentat la CUP que proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques als laterals i a sobre alguns trams de l’AP-7, una proposa que «compleix amb la llei del canvi climàtic amb proximitat als llocs de consum i espais ja alterats».