El recinte de Sant Miquel del Fai, a l’espai natural dels cingles de Bertí, al municipi de Sant Quirze Safaja, torna a obrir per a visites públiques després d’estar tancat des del 2017, any en què el recinte va ser adquirit per la Diputació de Barcelona. L’obertura és parcial, ja que només es podrà fer els caps de setmana i festius, de les 10 del matí a 2/4 de 5 de la tarda, prèvia reserva.

Les obres realitzades per la Diputació de Barcelona per garantir la seguretat dels visitants en aquest recinte històric i natural, Sant Miquel del Fai, han permès la seva reobertura, tot i que de forma parcial limitada als caps de setmana i festius. Els dies i horaris de la visita s’aniran ampliant a partir de l’any vinent la resta de dies laborables.

Sant Miquel del Fai, situada entre els municipis de Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja, és un espai singular, ja que combina un conjunt monumental amb un entorn natural molt particular on la força de l’aigua ha conformat un paisatge geològic únic i singular. Durant la visita es pot gaudir d’una exposició, un audiovisual i un itinerari senyalitzat que permeten al visitant endinsar-se en aquest paisatge singular.

L’obertura del recinte queda condicionada per les condicions meteorològiques i també per si hi ha activats els nivells 2 i 3 del pla Alfa per risc d’incendis forestals a les comarques del Moianès o el Vallès Oriental. El web permet reservar plaça en les tres franges horàries habilitades: de 10 a 12 del migdia, de 12 a 2 i de 2 a 4 de la tarda. Cal especificar el nombre de persones que hi aniran i el vehicle. També es poden reservar places per a persones amb mobilitat reduïda. L’aforament està limitat a unes 200 persones per cada franja horària.