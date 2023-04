L’alcalde de Calders, Eduard Sánchez, optarà a la reelecció a les properes eleccions municipals del 28 de maig i, d’aquesta manera, aspirarà a seu tercer mandat consecutiu. Ho farà encapçalant la nova candidatura Tot per Calders, vinculada a JxCat. La llista, formada per persones majoritàriament independents, compta amb antics regidors i l’anterior alcalde Lluís Cererols.

Segons explica la formació, Tot per Calders està formada per 12 persones majoritàriament independents i sense militància a cap formació política que «s’han agrupat en una candidatura renovada, amb representants de diversos sectors del municipi i amb presència de persones destacades de diverses entitats del poble».

L'actual alcalde i cap de llista, que aspira al seu tercer mandat consecutiu, assegura que Tot per Calders és «una candidatura amb la força de liderar un nou projecte de futur per a un Calders que ha crescut de manera substancial els darrers anys». Entre els projectes de la formació destaquen la creació d’una comunitat energètica per compartir energia amb tota la població, la recuperació de l’antiga fàbrica Jorba per a usos culturals, socials i artístics, i promoure la creació d’habitatge assequible.

Eduard Sánchez, arqueòleg de formació, va ser alcalde de Calders en una primera etapa del 1999 al 2003 amb la Candidatura Democràtica de Calders (vinculada a ERC). El 2011 es va presentar com a cap de llista de CiU però no va guanyar i va fer coalició de govern amb la Candidatura Democràtica de Calders. El 2015 CiU va accedir per primer cop a l’alcaldia amb 4 dels 7 regidors del consistori, un resultat que va repetir fa quatre anys sota les sigles de Junts per Catalunya.