El recinte de Sant Miquel del Fai, a l’espai natural dels cingles de Bertí, al municipi de Sant Quirze Safaja, reobre aquest cap de setmana de Sant Jordi, 22 i 23 d’abril, després de no poder-ho fer el passat, tal com estava previst, a causa de l’elevat risc d’incendi forestal de la zona. Ho fa, però, amb les reserves d’entrada esgotades, tant per a vehicles com per persones.

Les obres realitzades per la Diputació de Barcelona per garantir la seguretat dels visitants en aquest recinte històric i natural han permès la seva reobertura, tot i que de forma parcial limitada als caps de setmana i festius. Els dies i horaris de la visita s’aniran ampliant a partir de l’any vinent la resta de dies laborables.

Sant Miquel del Fai, situada entre els municipis de Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja, és un espai singular, ja que combina un conjunt monumental amb un entorn natural molt particular on la força de l’aigua ha conformat un paisatge geològic únic. Durant la visita es pot gaudir d’una exposició, un audiovisual i un itinerari senyalitzat que permeten al visitant endinsar-se en aquest paisatge singular.

Recorregut de la visita

La visita a Sant Miquel del Fai comença al pont del riu Rossinyol i pas de la Foradada i travessa la portalada fortificada per veure per fora la casa Prioral, permet entrar a l’església troglodítica de Sant Miquel, conjunt monumental declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

L’església de Sant Miquel està situada davant el salt del Rossinyol, que només porta aigua en època de pluges importants, i la bassa que forma al peu de la casa Prioral. En la balma situada al costat de l’església hi ha una exposició i un audiovisual per conèixer la història del lloc.

El recorregut segueix per la plaça del Repòs, on hi ha una escultura de l’escriptor Josep Pla, fins arribar al salt del Tenes. En aquest punt, el camí passa per l’interior d’una balma que travessa el salt d’aigua, en èpoques abundoses, es pot contemplar un salt d’aigua espectacular. El recorregut acaba uns metres més enllà, on hi havia l’antiga porta d’accés al priorat.

La següent fase d’obres contempla el sanejament de la cinglera a partir del salt del Tenes, pel que el recorregut de la visita arribarà fins a l’ermita romànica de Sant Martí i la cova de les Tosques. Tots els punts tenen un panell informatiu amb un codi QR que permet ampliar la informació.

L’obertura del recinte queda condicionada per les condicions meteorològiques i també per si hi ha activats els nivells 2 i 3 del pla Alfa per risc d’incendis forestals a les comarques del Moianès o el Vallès Oriental.Totes les persones que vulguin accedir al recinte cal que tinguin una reserva d’entrada que es pot obtenir de forma gratuïta a la pàgina web habilitada, dins de tres franges horàries de 10 a 12 h, de 12 a 14 h i de 14 a 16.30 h, amb un darrer accés a les 16 h. Per evitar aglomeracions i per motius de seguretat, l’aforament està limitat a 200 persones per a cada franja horària.