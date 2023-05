Capgirem Moià, candidatura vinculada a la CUP, ja ha fet efectius els canvis a la llista electoral per poder-se presentar a les eleccions municipals del proper 28 de maig, després que la Junta Electoral la impugnés per no arribar al 40% d’homes que estipula la llei. Tot i no estar-hi d’acord, la formació anticapitalista ha esmenat la candidatura, que ja ha estat acceptada per la Junta Electoral, i ha canviat una dona de la llista per un home, de manera que finalment la formaran 7 dones i 6 homes. Tot i així, la CUP no descarta presentar un recurs.

Per tal de poder presentar la candidatura, Capgirem Moià ha canviat de la llista Lis Viladrich Iglesias, que anava de número 11. La candidata, que s’ha substituït per Bernat Coca Torres, continua vinculada al projecte, però ara com a suplent. La cap de llista de Capgirem Moià, Lakshmi Roset, ha reiterat la seva disconformitat amb els canvis que s’han vist obligats a fer, ja que considera que no té cap conseqüència negativa que una candidatura superi el 60% de dones. La candidata a l’alcaldia de la formació anticapitalista a Moià considera que no s’ha fet una interpretació adequada de la llei perquè el seu esperit era discriminar positivament les dones. Segons Roset, «el fet que la llei estableixi uns percentatges de representació en cap cas es va fer perquè hi hagués d’haver aquest equilibri entre els dos sexes, sinó que era bàsicament per revertir la situació d’infrarepresentació de les dones i, en aquest sentit, segons la nostra interpretació s’ha impugnat la llista per haver aplicat massa bé aquest article». A més, ha afegit que al Parlament o al Congrés dels Diputats «no es compleix perquè la majoria de partits tenen molta més representació d’homes». La Junta Electoral va impugnar la llista de Capgirem Moià perquè no complia el percentatge de candidats homes que marca l’article 44 bis de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg). La norma estableix que en municipis de més de 3.000 habitants, com és el cas de la capital del Moianès, hi ha d’haver un mínim del 40% de cada sexe. Més del 60% de la llista de Capgirem Moià eren dones (8 dels 13 integrants), per la qual cosa l’àrbitre electoral va entendre que no complia el requisit.