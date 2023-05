«Esborrat el deute, és l'hora dels projectes»

Nascut en una data tan assenyalada com la de l’11 de setembre (del 1970), Dionís Guiteras és una d’aquelles persones fetes a si mateixes, com posa de manifest que ara ja fa trenta anys que va emprendre l’empresa de comercialització de productes d’agricultura ecològica que ha estat el seu camí professional (de jove havia treballat de manyà). Camí que ha compaginat amb la política en els últims 12 anys, que són els que fa que és alcalde de Moià. Càrrec que també ha combinat amb responsabilitats dins d’ERC, partit al qual milita des del 2006, i al grup republicà a la Diputació de Barcelona.

Per què un quart mandat?

Perquè hem tancat l’etapa més difícil de Moià com ha estat la del deute. Hem tancat aquesta carpeta, hem esborrat el deute i ara és l'hora dels projectes. Tenim projectes molt interessants que hem endegat ja en aquest mandat i que ara comencen a donar fruits i moltes ganes de fer coses. I aquesta nova etapa marcarà per molts anys el futur de Moià. I ens agradaria ser-ne impulsors.

Com ara?

La planta de biogàs, que serà la primera de producció d’energia pública del país. Un projecte absolutament innovador i que crec que marca les línies del que ha de fer l’administració a partir d’ara. També tenim la que era una de les icones del deute de Moià, l’antiga caserna, que ja tenim molt clar fer-ne habitatge social. Tenim la recepció del polígon Pla Romaní, estem endegant el procés per a la finalització de les obres del polígon del Prat, tenim a punt d’adjudicar la finalització de les obres del sector de Montví de Dalt... I tenim les subvencions que hem rebut per a les rehabilitacions dels edificis de Cal Comadran i de les Faixes. En l’últim any hem rebut subvencions per valor de prop de 10 milions d’euros, i tot això és fruit d’aquests anys d’haver tancat el deute, que ens ha obert aquestes oportunitats. I també ens fa molta il·lusió veure feta realitat la comissaria dels Mossos. És un tema molt important en la línia de la col·laboració entre administracions i l’aprofitament màxim dels recursos.

Quin és ara el repte de Moià?

L’objectiu del mandat és posar les bases per al futur de Moià. Però no unes bases teòriques. Hem d’obrir equipaments, tenir infraestructures, tenir espais per poder fer tota la política social i comunitària que volem. Hem posat ja aquestes bases i toca executar projectes que marcaran el futur de Moià i del Moianès dels propers 20-30 anys.

Projectes amb grans subvencions, però als que l’Ajuntament també hi haurà d’acabar fent aportacions molt importants.

Aquest és un punt clau, i per això ens tornem a presentar. Tenim el bagatge del que pot ser un Ajuntament embogit econòmicament, com el que ens vam trobar el 2011. I hem demostrat que som capaços de fer una molt bona gestió, responsable, amb visió de futur i efectiva. Justament començant aquesta nova etapa, aquesta efectivitat a l’hora de gestionar els recursos públics crec que és el millor aval. La garantia per dir que si aquest equip ha sigut capaç d’endreçar un deute estratosfèric, sense recursos i que el poble no es desmuntés, crec que ens mereixem la confiança que serem capaços d’administrar quan hi ha recursos i que ho farem amb aquest mateix rigor.

Què diria que li aporta l’experiència del Guiteras alcalde al novament Guiteras candidat?

Sempre hem treballat col·lectivament, però si parlem a nivell individual, l’expertesa i l’experiència d’aquests 12 anys ha estat treballar amb molta responsabilitat, rigorositat i autoexigència perquè no era fàcil sortir d’un deute del 395%. I una de les coses que puc aportar en aquesta segona part de futur és també l’experiència, potser més humana, de l’enriquiment personal. Crec que ara soc millor persona que quan vaig entrar al 2011.

Una de les prioritats d’aquest mandat era el nou POUM, però acaba el mandat sense. Per què no hi ha POUM nou?

El POUM és una eina per planificar el futur de qualsevol municipi. Hem esgotat un instrument, en necessitem un altre per projectar el futur, cert. Però el principal problema urbanístic de Moià ara és de regularització del present i de correcció del passat. No sé si el POUM és el millor instrument per fer això. Hem de fer un POUM i treballarem per fer-lo. Però no està en aquella prioritat que havíem tingut, perquè crec que erròniament havíem pensat que una eina de futur ens podria resoldre els problemes del passat. El que hem estat fent són modificacions puntuals parlant amb els interlocutors que són part implicada, veïns i veïnes, empreses, per posar-hi solucions.

Però els cal com a eina de futur?

Sí, ens sembla una eina necessària i treballarem pel nou POUM. Però encara tenim molt sol per urbanitzar que no està ocupat. Primer hem d’endreçar, el POUM ens pot servir per fer-ho, però no segons quins problemes. Per tant, ho haurem d’anar treballant paral·lelament.

Amb el deute tancat, què li demanaria ara a la població?

La mateixa implicació que hi ha hagut fins ara, però no els mateixos esforços que han tingut fins ara. Aquest esforç econòmic ja l’estem retornant. En els últims dos anys hem rebaixat l’IBI fins a un 10%. I els diria que de tots aquests futurs equipaments, la seva gestió no es podrà fer com s’estava acostumat fins fa uns anys. Els haurem de demanar la implicació, l’autoresponsabilitat i la coordinació entre entitats i Ajuntament per gestionar-ho. Una nova mirada per a l’ús i la gestió del que és públic.

Més equipaments equival a més despesa...

Certament, no podríem arribar a posar aquests equipaments en marxa si no ens podem produir l’energia, que és la part més important de la despesa d’un equipament públic. Nosaltres ja ho hem planificat perquè puguin ser possibles: estalviant costos, generant noves oportunitats, buscant subvencions... Però necessitem la implicació de la ciutadania d’una manera absolutament generosa i holística. Ens en sortirem, justament, perquè Moià sempre ha estat així.

Es presenta amb la voluntat d’esgotar els quatre anys d’alcaldia o d’oposició?

Em presento per ser alcalde, òbviament, però la realitat ens posarà a lloc. Abandonar el vaixell tinc clar que no. Però si no s’escull el Dionís alcalde també hauré de fer una reflexió, perquè potser se m’ha acabat l’etapa i no cal que sigui un regidor a l’oposició perquè sí. Si ha de ser útil per col·laborar, cap problema. Estaré al servei del que toqui.