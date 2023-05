Preguntes molt personals a Dionís Guiteras: "El que escolto més últimament és Motorhead"

L'alcaldable d'AraMoià-AM a les eleccions municipals del 28-M, Dionís Guiteras, se sotmet a un qüestionari que cal respondre amb poques paraules després de fer l'entrevista principal.

Quin és el seu lloc preferit de Moià?

Em relaxa molt veure el Moianès des de la Creu o des de la terrassa de l’ajuntament que dona la plaça de Can Rocafort.

Què eliminaria ara mateix de Moià si tingués una vareta màgica?

Tots els 'marrons' urbanístics que tenim.

I què hi portaria d’algun altre lloc?

Hi portaria el mar de qualsevol municipi de costa.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

M’agradaria tenir la visió estratègica de Prat de la Riba, però d’ell només em quedaria amb aquesta part.

Quin personatge triaria eliminar de la història si pogués?

Qualsevol que representi el feixisme.

Catalunya serà independent? Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

Serà independent més aviat que tard.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?

Sí, però no és una qüestió religiosa o metafísica. No veig per exemple els meus pares, perquè ja no els tinc, però crec en ells i els faig presents.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

Massa sovint, la realitat sempre supera la ficció.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

M’agrada molt «Els immortals», però fa anys que no veig una pel·lícula.

El llibre que no es cansaria de llegir?

«El quadern gris», de Josep Pla.

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

El que escolto més últimament és Motorhead.

Déu existeix?

Diuen que sí.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

Amb 2.000 euros ara ja no arribem enlloc.

El millor viatge que ha fet?

Fa més de 25 anys que no faig cap viatge de plaer. Han estat per feina i a tots m’ho he passat molt bé.

El que més li agradaria fer?

M’agradaria fer un viatge a les illes Fèroe, i també una travessa en vaixell pel Mediterrani.

El seu lloc preferit per estar sol?

Un lloc és l’ermita de Sant Sadurní, a Castellterçol.

Quan va escriure l’últim tuit?

El 3 de maig, quan es va aprovar la comarca del Lluçanès. Últimament no hi escric massa.

Puja fotos a Instagram?

No en tinc.

Què va fer les últimes vacances?

No faig vacances.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

Sincerament, no ho recordo.

I l’última que va plorar?

Plorar, fa molt. Em vaig emocionar per Sant Jordi signant a una persona el llibre que he escrit.

Un lema per viure la vida.

Tot ho farem i encara plegarem d’hora.