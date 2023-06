Connectem Castellterçol (vinculat a Junts), que va guanyar les eleccions del 28 de maig amb 5 regidors dels 11 que té el consistori, explora un pacte amb ERC, que és tercera força amb 2 representants, per fer un canvi de govern al municipi. En els dos darrers mandats, aquest ajuntament ha estat governat pels independents Castell en Positiu (CeP), que ara són segona força amb 4 regidors, la meitat dels que tenia el 2019.

Connectem Castellterçol era partidari d’un govern de consens entre els 11 regidors de totes tres formacions, però la idea no ha prosperat per la negativa tant de CeP com d’ERC. Amb aquesta opció descartada, els postconvergents s’han apropat a ERC (que s’ha tornat a presentar després d’uns anys d’absència), considerant que «la gent ha votat un canvi», sosté el seu alcaldable, Aleix Roca. Al seu parer, en aquest context no s’entendria una coalició només amb CeP, que ha perdut la meitat de representants, mentre que tant Connectem com ERC n’han guanyat dos cada un, de manera que «s’ha de donar una oportunitat» als republicans, afegeix Roca. Per la seva banda, CeP, no renuncia a continuar liderant l’executiu, i també manté obertes les negociacions. «És per una qüestió programàtica, i no de cadires. Prioritzem Castellterçol per sobre d’idees polítiques amb voluntat de fer un govern coherent», assegura el seu nou número u, Antoni Massot, que substitueix el fins ara alcalde, Isaac Burgos, al capdavant de la llista. Explica la pèrdua de regidors en gran part pel fet que enguany es presentaven quatre formacions (el PSC no ha obtingut representants) i no dues com fa quatre anys, de manera que hi ha hagut més repartiment de vots. CeP s’ha quedat a 42 de Junts.

El panorama actual a Castellterçol deixa vàries opcions obertes a tan sols tres dies per la investidura, i la clau de volta la tenen els republicans, que anit preveien una reunió tant amb els uns com amb els altres per mirar d’avançar en les negociacions però encara amb poques possibilitats de tancar res. «Els donarem les nostres propostes perquè les valorin», apuntava la seva cap de llista, Noemí Ció. Entre altres coses, passen per crear la regidoria d’Igualtat i Feminismes i separar Joventut d’Educació, així com obrir un procés participatiu a tota la ciutadania sobre el futur de l’espai fabril de l’antiga Anla. Els republicans saben que són decisius, i entenen que «el poble vol un canvi», si bé no manifesten directament preferències per cap opció.