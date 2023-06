Moià tindrà aquest agost una Cabra d'Or totalment renovada. Aquest és l'objectiu de l'organització de la popular festa, que ha impulsat una campanya de recollida de diners per poder dur a terme una restauració integral de l'emblemàtica figura coincidint amb la catorzena edició de la celebració. Les contribucions es poden fer amb targeta, o bé per bizum o amb un Google Pay a través d'un verkami que ja és obert.

La Cabra d'Or és la protagonista de la festa que porta el seu mateix nom i que Moià celebra des del 2010 durant dos dies de la segona setmana d'agost, just abans de la Festa Major. Reprodueix una llegenda que se situa al segle XIV i que gira al voltant de la Cabra d'Or, que recorre i balla per carrers del poble i l'entorn, entre propostes combinades de dansa, teatre, música i gastronomia. Amb tanta trifulga, "la figura s'ha anat desgastant i ha patit cops i descoloriment de la pintura", de manera que es fa necessària una restauració integral, segons apunta la mateixa organització.

La proposta, sempre en base als diners que es puguin recollir, passa per vàries intervencions, des de pintar tota la figura amb el mateix color daurat que té ara, canviar l'encoixinat que permet dur la cabra, o posar fibra a la barbeta i a altres zones malmeses, fins a renovar i restaurar elements com les mamelles o les banyes, extreure el bidó interior i substituir-lo per un de nou, o fer unes peülles noves més semblants a les que pugui tenir una cabra. Tot plegat es farà al taller d'imatgeria festiva de l'escultor Toni Mujal, de Cardona, i el resultat es podrà veure durant la festa d'enguany, els dies 9 i 10 d'agost.

Més enllà de l'agraïment públic a les xarxes i en un plafó on figuraran tots els mecenes, tothom que hi contribueixi tindrà alguna recompensa en funció de la seva aportació, que va dels 10 als 300 euros. Això inclou des del Got d'Or, fins a la samarreta dels 10 anys de la festa o la de l'emblema "Gas a l'eina!", la bossa corresponent també al desè aniversari, l'adhesiu granat de la Cabra d'Or, fins a la "gran recompensa" de portar la cabra durant un dels relleus de la cercavila (el segon dia a la tarda). De cara a entitats o empreses (a qui va dirigit el paquet d'aportació de 300 euros), se'ls ofereix la possibilitat de ser patrocinadors de la festa, i aparèixer a les xarxes o a diversos plafons.