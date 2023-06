La Universitat d’Estiu del Moianès es posarà en marxa dillunbs que ve, 3 de juliol, i proposarà activitats al llarg de tota la setmana. Una novena edició que constarà de dos apartats, l’un dedicat a descobrir el patrimoni de la comarca a través de cinc històries i cinc personatges que hi estan vinculats. Això serà els matins, perquè les tardes es dedicaran a cursos de creixement emocional. Com sempre, els cursos són reconeguts pel departament d’Ensenyament amb un certificat d’assistència si s’ha participat en el 80% d’hores de l’activitat.

El quart curs sobre patrimoni històric del Moianès, que ha dissenyat l’Associació Cultural Modilianum, recorrerà Castellterçol, per conèixer la vida de l’arquitecte Lluís Bonet; Calders, per descobrir l’escriptor i mestre Anton Busquets; Sant Quirze Safaja, per apropar l’alumne al poeta Màrius Torres; novament a Calders, per ampliar coneixements de l'estada que hi va fer el futbolista László Kubala; i a Moià, per saber més de la soprano Victòria dels Àngels.

En l’apartat dedicat a la vida emocional, el programa inclou cinc sessions sobre les emocions, la mort, experiència i compromís de Simone Weil, funcions emocionals de la família; i com gestionar les emocions i treballar les actituds.