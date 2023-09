La població de Calders acollirà de nou, el proper 14 d’octubre, el festival de jocs de taula moderns de la Catalunya Central, el Calders Juga, organitzat per l’associació Caldaus. Després que l’any passat el certamen agafés embranzida pròpia, en aquesta ocasió, es consolida l’aposta amb una ampliació dels horaris de joc, de les activitats i dels espais.

Després de l’èxit de l’edició anterior, l’associació Caldaus repetirà el format de l’any passat i dedicarà tot un dia, i part de la nit, a l’univers del joc de taula. D’aquesta manera, el festival, que es va desmarcar de la festa major, va agafar embranzida pròpia i va dedicar tot un dia exclusivament al món dels jocs de taula moderns. En aquesta edició, a més, s’incorporen noves activitats i aprofitarà espais singulars i emblemàtics del poble de Calders com l’antiga fàbrica tèxtil. A més, s’amplien els horaris amb el Calders Juga by Nigth.

Sota el lema Perquè a pagès també ens agrada jugar, el dissabte 14 d’octubre, des de les deu del matí fins a les tres de la matinada, Calders es convertirà en un brollador de propostes lúdiques pensades per a tots els públics, des de famílies fins a jugadors experts. Al Calders Juga d’aquest 2023 hi haurà un mercat d’intercanvi i venda de jocs de segona mà, botigues, jocs tradicionals i d’habilitat i sessions de rol en llocs únics del municipi com la Fàbrica o la presó de Calders.

A#més, el festival comptarà amb la presència d’autors de jocs com Ferran Renalías (Lacrimosa, La Batalla de Versalles), Guillem Coll (Cazamanzanas, Nilo) o Dani Garcia (Barcelona), així com tornejos i partides de jocs de taula més avançats que requereixen inscripció prèvia. També es disposarà d’un espai especial per als més petits.

El certamen Calders Juga s’havia celebrat durant un temps inserit dins dels actes de la festa major d’aquesta localitat del Moianès. L’any passat, però, la comissió organitzadora va apostar per donar-li volada pròpia en format festival, multiplicant les activitats i propostes relacionades amb el món lúdic. L’èxit que va tenir els ha portat a repetir i consolidar l’experiència.