L’Escola Pia de Moià reclama que el centre tingui estudis de secundària

Famílies de l’Escola Pia de Moià reclamen que s’obri una línia de secundària al centre educatiu, que se sumi a l’oferta de llar d’infants, infantil i primària que ofereix actualment. Asseguren que el Moianès és l’única comarca de la província de Barcelona i una de les poques de Catalunya sense oferta d’ESO concertada, i que això comporta «que un alt índex de famílies la busquin a fora». Per aquest motiu, han començat a moure fils per demanar al departament d’Educació la incorporació de la secundària al centre, un fet que els permetria donar continuïtat al projecte educatiu i ampliaria el ventall formatiu de la comarca.

L’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA) de l’Escola Pia de Moià ha creat una comissió de treball, formada per famílies i la direcció del centre, que defensa l’obertura d’una línia de secundària al centre concertat per ampliar l’oferta formativa que hi ha a la comarca, que només disposa d’estudis secundaris obligatoris públics, a l’Institut Moianès. «Sense menystenir l’oferta pública, que disposa de docents i projectes educatius molts bons», la comissió considera que disposar d’estudis secundaris concertats «és una necessitat de la comarca». Assegura que el Moianès és l’única de la Província de Barcelona i una de les poques de Catalunya «sense oferta d’ESO concertada» i que, per això, «hi ha un alt índex de famílies que aposten per buscar aquesta oferta educativa a fora», a les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental. Calculen que una quarantena d’infants es desplacen cada dia fora del Moianès per anar a l’institut, amb totes les dificultats logístiques i econòmiques que això suposa per a les famílies.

1.500 signatures recollides

La comissió de l’AFA, que treballa conjuntament amb l’escola i també compta amb el suport de l’Ajuntament de Moià, ha recollit unes 1.500 signatures a la comarca per avalar la necessitat de tenir estudis secundaris a l’Escola Pia. Pròximament, tenen previst presentar la demanda al Consell Comarcal del Moianès i als Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central, amb la idea de poder assolir l’objectiu de cara al curs 2025-26.

La comissió defensa que cursar tot l’ensenyament obligatori a la mateixa escola «permetria una millor atenció i acompanyament als infants i joves», a més de seguir una mateixa línia pedagògica, en sintonia amb el model d’instituts escola que promou el departament d’Educació. Argumenten també que l’institut de Moià disposa de 5 línies d’ESO de les quals només n’ocupa tres. Per això, creuen que, tenint en compte la demanda, si se’n donés una a l’Escola Pia «s’ompliria sencera». Subratlla també que es tracta d’un «projecte de comarca», ja que s’oferiria un nou servei i donaria l’oportunitat a les famílies que aposten per l’educació concertada la possibilitat de fer tota l’etapa obligatòria al Moianès.

D’altra banda, subratllen que el centre ja disposa de l’espai necessari per créixer i incorporar els cursos de secundària «sense que sigui necessària una gran inversió, ja que només caldrien obres menors». En aquest sentit, s’està elaborant un projecte tècnic sobre l’aprofitament dels espais en desús, que es presentarà a l’Escola Pia de Catalunya, que és qui s’haurà de fer càrrec de l’adequació.

Per tot plegat, defensen que amb la línia d’ESO a l’Escola Pia de Moià, amb una trajectòria de més de tres segles, s’incrementaria el ventall educatiu al Moianès i es «reforçaria el vincle dels adolescents amb la seva comarca», que seria «més inclusiva» i disposaria de «més serveis».