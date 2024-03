Moià inicia la urbanització de Montví de Baix que arrossega de fa dècades

L'Ajuntament de Moià ha posat finalment en marxa les esperades obres d'urbanització del sector A1 de Montví de Baix, amb una primera fase dels treballs, que han començat aquest dilluns i que s'allargaran un any. D'aquesta manera, es desencalla un projecte que s'arrossegava des de feia dècades per posar ordre i dotar de serveis una urbanització que es va construir entre els anys 60 i 70.

Aquesta primera fase permetrà reurbanitzar pràcticament tot el sector afectat, que s'inclou en el Pla Especial de Reforma Interior (PERI), i només en quedarà fora la intersecció de la carretera C-59 amb el carrer Orriols, una actuació que formarà part d’una segona fase que s’executarà més endavant. Els treballs consistiran en la pavimentació de carrers i voreres amb una plataforma única a excepció del carrer principal i la connexió amb la carretera C-59. També es posarà nou enllumenat, es crearà una xarxa de clavegueram unitària i una d’aigua potable nova, s'instal·larà mobiliari urbà i es faran treballs de jardineria a les zones verdes. El cost d'adjudicació d'aquesta primera fase és de 3.960.415 euros, el que suposa una rebaixa de més de 885.000 euros respecte al preu de licitació del projecte aprovat, i serà assumit pels residents de la zona afectada a través del sistema de quotes urbanístiques.

Pel correcte desenvolupament dels treballs, en la zona verda central del Parc de Lluís Companys, es preveu un espai d’amuntegament de materials d’obra, una oficina tècnica i es considera també la creació d’aparcaments.

Els treballs, de baix cap a dalt

Les primeres actuacions se centren a l’avinguda de Lluís Companys, on es realitzarà el sanejament principal. L'obra partirà de la part inferior de la urbanització, que es troba a menor cota, i s’anirà avançant cap a la part superior.

El projecte també inclou la tala dels arbres existents a les voreres. Fonts municipals apunten que són pollancres poc adequats, de creixement ràpid, fragilitat estructural, mala resposta a la poda i gran desenvolupament, fet que ha provocat que estiguin en molt mal estat i hi hagi risc de trencament i caiguda. Així mateix, les arrels han colonitzat les xarxes de subministrament i n'han provocat la degradació i la impossibilitat de substitució. Per compensar aquesta tala es treballarà en la selecció de noves espècies més adaptades per ubicar-les en altres espais que no afectin els serveis existents.

Un projecte ple d'entrebancs

El sector de Montví de Baix es va desenvolupar durant els anys seixanta i setanta, i fins ara no se n'ha pogut afrontar la urbanització completa després de diversos entrebancs.

D'una banda, el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Montví de Baix, redactat l’any 1992, es va aprovar el juny de 1994, però no va ser fins al novembre de 2007 que se'n va aprovar definitivament el text refós per a la seva modificació puntual. A partir d'aquí, dos anys més tard es va poder aprovar el projecte de reparcel·lació del polígon A1 del PERI, previ al projecte d’urbanització d’aquest sector, que també es va aprovar el 2009, però presentava nombroses carències i deficiències que en van fer inviable l'execució, entre altres coses pel cost de més de 7,5 milions d'euros que preveia i que implicava un alt risc d'impagaments.

Tot plegat va mantenir el projecte aturat durant anys, amb la corresponent suspensió de llicències d’obres, i no va ser fins al 2017 que el consistori va decidir reprendre el procés d’urbanització i iniciar la revisió del projecte anterior, amb el doble objectiu d’esmenar les seves mancances i de reduir els costos d’urbanització del sector fins a un import assumible pels propietaris. Quan tot estava en marxa, l'aprovació es va demorar perquè calia tramitar una modificació puntual del planejament per modificar la intersecció del carrer Orriols amb la C-59 i eliminar del planejament la rotonda prevista d’accés a la urbanització des d’aquest punt, per la seva inviabilitat econòmica. Per tot plegat, es va optar per dividir el projecte en dos blocs, el primer dels quals no està sotmès a la modificació del planejament, i és el que es correspon amb la fase que ara s'afrontarà

Un recurs com a últim escull

El juliol passat es va adjudicar l'obra que ara ha començat a favor de l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas per l'import de 3.960.415 euros, però va sorgir un nou entrebanc que tornaria a encallar les obres. I és que, l'empresa que havia quedat en segon lloc en la licitació va presentar un recurs especial en matèria de contractació contra l’acord d’adjudicació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El desembre, aquest mateix tribunal va resoldre a favor de l'Ajuntament, la qual cosa va permetre aixecar la suspensió a què s'havia procedit, donant via lliure per a l'execució dels treballs a Rogasa. Un cop fets, permetran recepcionar definitivament el sector i es podrà legalitzar la urbanització del sector A-1 de Montví de Baix amb el corresponent aixecament de llicències.