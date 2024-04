Moià inicia una nova campanya per combatre la vespa asiàtica

L’Ajuntament de Moià ha iniciat una nova campanya de trampeig per capturar reines de vespa asiàtica (Vespa velutina) per tal d’evitar que generin nous nius i reduir l’impacte d’aquesta plaga. L’acció, que durarà fins al dia 9 de juny, té com a objectiu la captura massiva de vespes reina i durant els primers quinze dies de la campanya ja se n’han capturat 144.

El consistori de Moià ha posat un total de 26 trampes a diferents punts del municipi com les Coves del Toll, el polígon El Prat, el polígon Pla de Romaní, el Parc Municipal Francesc Viñas, el Mirador de la Creu, Montví de Baix, el Molí Nou i altres zones verdes i espais públics. Durant la primera quinzena ja s’han capturat 144 vespes reina, una xifra molt elevada per aquest primer període de la campanya.

La vespa velutina és una espècia exòtica que posa en perill la resta d’insectes del nostre ecosistema, especialment a les abelles, i que afecta de retruc a la producció de mel. A més, segons fonts municipals, la campanya busca que la captura massiva tingui el mínim impacte possible sobre el medi.

L’any passat, la campanya de control de la vespa asiàtica al Moianès, impulsada per l'entitat el Fanal i apicultors i apicultores de la zona, va aconseguir localitzar 36 nius de vespa asiàtica, es van col·locar 124 trampes, i es van capturar 6.439 vespes reina, el que va suposar un possible estalvi de 322 nius.