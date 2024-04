Moià celebra un Sant Jordi molt participat i amb accent local

Moià viu un Sant Jordiparticipatiu, amb molta gent al carrer, i pensat per impulsar els autors locals, que tornen a disposar de parades pròpies repartides per diferents establiments de l’Agrupació de Botiguers i Comerciants (ABIC).

L’avinguda de la Vila, el carrer del Comerç i el carrer de Sant Antoni concentren la majoria de les paradetes de llibres -nous i de segona mà- i de roses, que enguany es poden trobar per entre 4 i 7 euros.

Les llibreries Grau i La Ploma, amb parades instal·lades davant del seu local, han iniciat el dia amb bones expectatives de venda, tot i que aquest Sant Jordi 2024 no cau en cap de setmana. De fet, a mig matí, a Moià, ja hi havia una notable concurrència de gent a la recerca del llibre perfecte.

A més de la literatura i les roses, el forn de Cal Bou i el forn de Cabrianes han preparat el pa de Sant Jordi, que, farcit de formatge, sobrassada i nous, dibuixa una senyera.

Quant al Sant Jordi per a la mainada, s'ha tornat a celebrar la ja tradicional lectura de poemes per part dels alumnes dels centres educatius del municipi. S'ha fet en diferents places de Moià, on han ressonat les paraules d’autors com Salvador Comelles, Marta Ibáñez, Joan Salvat, María José Domènech i Lola Casas.