L'aigua torna a circular per les Coves del Toll de Moià després de dos anys de sequera

L'interior de les Coves del Toll de Moià ha recuperat aquests dies el riu subterrani que hi circula, després de les fortes pluges del cap de setmana i dilluns. Feia justament dos anys, des de l'abril del 2022, que no s'hi veia córrer l'aigua a causa de la sequera perllongada que va acabar assecant les cavitats del Parc Prehistòric, segons han assenyalat els seus responsables en una piulada a la xarxa X (l'antic Twitter).

Segons dades de la xarxa d'estacions automàtiques Meteoclimàtic, a Moià s'han registrat fins a 43,2 litres per metre quadrat amb les precipitacions que van caure entre dijous, 25 d'abril, i dilluns, 29 d'abril. És una quantitat de pluja en un període tan curt que feia temps que no es veia, i que ha ajudat a omplir les torrenteres que reguen la comarca aigües avall. És el cas del Torrent del Mal, que travessa de nord a sud el Parc Prehistòric de les Coves del Toll, i que també s'ha reactivat amb l'aigua d'aquests últims dies.

La sequera que ha patit aquests darrers anys tot aquest entorn, contrasta amb els aiguats que en altres ocasions han inundat les coves per les filtracions d'aigua que hi ha i que fan que entri amb força al seu interior i les inundi en episodis de fortes pluges. En algun cas, fins i tot s'ha hagut de tancar l'accés al Parc, i s'ha investigat el sistema hídric de la zona per determinar la procedència de l'aigua i prendre mesures perquè no s'inundi.