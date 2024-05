El Moianès dedicarà la desena Universitat d'Estiu a la ciència, el patrimoni i la vida emocional

La Universitat d'Estiu del Moianès, vinculada a la Ramon Llull, torna aquest estiu a la comarca, en la seva desena edició, i amb un programa d'activitats entre l'1 i el 7 de juliol. Inclou un curs sobre patrimoni i un altre dedicat a la vida emocional, i unes jornades al voltant de la ciència des del vessant femení.

El curs de patrimoni i història, organitzat per l'Associació Modilianum, se centrarà en "El Moianès en temps de guerres", i constarà de diverses sessions repartides per la comarca, de 9 a 12 del matí fins a sumar un total de 15 hores. Començaran l'1 de juliol a Sant Quirze Safaja, a càrrec de Jaume Martí (Universitat de Barcelona), que parlarà de "La revolta de les Barretines". L'endemà, a Castellcir, es tractarà "la Guerra de Successió", amb l'historiador Adrià Cases. El dia 3, el curs es traslladarà a Santa Maria d'Oló, on el també historiador Maties Ramisa, parlarà de "La Guerra del Francès". La penúltima sessió es farà a Calders i tractarà "La tercera guerra carlina", amb Ferran Toledano (UAB); i l'historiador Jordi Martí tancarà el curs el 5 de juliol a Moià, per parlar de "La Guerra Civil espanyola".

L'altre curs, sobre "Eines de millora per a la vida emocional", també serà de 15 hores, i es farà íntegrament a l'Espai Cultural Les Faixes, de Moià, en 5 sessions, de 5 a 8 de la tarda. El dia 1, es parlarà de "Lideratge i compromís: temps per a l'esperança", amb Anna Jolonch; la segona sessió serà sobre "Com gestionar les relacions saludables a la feina", a càrrec de Dolors Liria. El dia 3 serà el torn d'Anna Pagès, amb "Feminisme(s) avui"; mentre que Eva Bach parlarà l'endemà sobre "Eines i recursos per a la salut i el benestar emocional". Finalment, el dia 5 es tancarà el curs amb la proposta "Expressió i gestió emocional: l'autodescobriment i la trobada amb l'altre", a càrrec de Teresa Petrel.

Tots dos cursos costaran 60 euros en les seves sessions completes, i 15 per a les individuals.

Jornada de ciència

Finalment, hi ha prevista una jornada gratuïta sobre "La ciència (també) és cosa de dones", el dimecres 3 de juliol, de 4 a 2/4 de 7 de la tarda al local de Les Faixes de Moià, i que presentarà i moderarà Susaina Figuera, dinamitzadora en xarxes de coneixement i innovació.

Començarà amb una xerrada sobre "Experiències inspiradores: tecnologia, recerca i investigació", a càrrec de Núria Salan, professora de la UPC, i de la investigadora i doctora en biofísica, Judith Juanhuix.

Tot seguit hi haurà una taula rodona en clau local sobre "Què fem les científiques del Moianès?", amb la participació d'Àurea Autet, directora de Salut Mental de la Fundació Althaia; Cristina Fillat, Doctora en Bioquímica; Anna Bach, que forma part de la missió de simulació de viatge a Mart Hypatia II; Montserrat Liria, artista digital i experta en tecnologia aplicada a projectes educatius; i Núria Gaja, Doctora en Neurociències.

Finalment, joves del Moianès exposaran els seus treballs de recerca en àmbits científics, i es procedirà a la cloenda, a càrrec de la Doctora en Nanociència i Nanotecnologia, Laia Pellejà.

A banda dels cursos i la jornada, la Universitat d'Estiu del Moianès també inclourà visites narrades i de franc a la Casa Museu Prat de la Riba, el diumenge 7 de juliol, a les 11 i a 2/4 d'1 del matí. Places limitades.