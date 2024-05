Confirmen la presència a Osona d’un exemplar de llop

Agents Rurals ha constatat i confirmat la presència d’un exemplar de llop a Osona, que ha originat danys a dues explotacions ramaderes de Rupit. I fins i tot ja ha posat en marxa accions de suport als afectats. En la mateixa comunicació, el cos ha notificat que encara l’any passat se'n van trobar indicis de 5 exemplars, dos dels quals a comarques de casa nostra (un al Moianès i un altre al Port del Comte, al Solsonès), a més d’un altre a l’Alta Ribagorça i dos a l’Alt Empordà.

Cal recordar que, tal com havia informat Regió7, al Moianès s’havia constatat la presència del llop entre el 2021 i 2022 amb un únic exemplar, un mascle solitari, on en aquell període va protagonitzar diversos atacs a ramats amb la consegüent mort d’animals (una quarantena, bàsicament cabres i ovelles), alguns d’acreditats, d’altres amb molts números de ser-ne l’artífex. No va ser una reintroducció induïda, va ser una arribada natural, amb origen a les llopades que des d’Itàlia es van desplaçar els anys noranta fins als Alps francesos, on han establert una comunitat. Des d’aquest punt s’estan expandint cap al sud, recorrent molts quilòmetres fins a arribar a emplaçaments com, en aquell moment, el Moianès. Després semblava que se n’havia perdut la pista, però segons aquest comunicat d’Agents Rurals encara se’n va constatar la presència l’any passat.

Malles mòbils de protecció instal·lades en una de les finques / AGENTS RURALS

En aquest cas d’ara a Osona, Agents Rurals ha informat que ha ofert assessorament, suport i material de protecció dels ramats, i ha iniciat la tramitació dels expedients per compensar les baixes de bestiar. En la primera explotació s’han cedit 6 malles mòbils de protecció, vailet elèctric i plaques solars. Té gos mastí i se li ha deixat un cartell d'avís de gos de protecció treballant.

A la segona li han cedit 5 malles, vailet i plaques i s’hi tornarà per reforçar el tancament. També s’ha informat la resta de ramaders de la zona i l’Ajuntament. El cos reitera que en tots els casos es tracta d'exemplars itinerants i sense una població establerta a Catalunya.