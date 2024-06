Agents Rurals busquen mostres genètiques del llop d’Osona per si saber si pot ser el del Moianès

Agents Rurals han constatat la presència d’un exemplar de llop a Osona, a la zona del Collsacabra, que ha originat danys a dues explotacions ramaderes de Rupit. I fins i tot ja ha posat en marxa accions de suport als afectats. Aquesta confirmació s’ha pogut fer a partir de la tipologia dels atacs i, sobretot, de la captació d’imatges mitjançant càmeres de foto trampeig. Ara, el proper pas és intentar aconseguir mostres genètiques que aportin detalls sobre aquest exemplar concret i, sobretot, determinar si és un de nou (fins ara no identificat), o si és un dels que ja s’havia localitzat anteriorment en altres àrees de Catalunya. Aquest seria el cas del llop del Moianès, individu solitari del qual se’n va tenir plena constatació de la seva presència entre el 2021 i el 2022.

El fet, però, segons han explicat fonts del cos d’Agents Rurals que fan seguiment del llop, és que ara com ara no poden afirmar ni tampoc descartar que aquest de Collsacabra sigui el mateix del Moianès (tenint en compte que són comarques que es toquen en els seus límits territorials), perquè els falta aquest material genètic. Segons han concretat, «per saber si és el mateix exemplar o no se n'han d'agafar mostres genètiques, que normalment són femtes, o pèls, o, molt rarament, orina, amb les quals es fan les anàlisis genètiques que permeten definir exactament de quin tipus de llop es tracta. Si és mascle o femella, de quina població (origen) és. Però d'aquest llop d'osona no en tenim encara», I mentre no es disposi de mostres no es pot saber si ha estat identificat anteriorment en una altra zona, si en aquella hi va haver mostres i se’n va fer registre.

Imatge del llop d'Osona captada amb càmera de foto trampeig / AGENTS RURALS

En la mateixa comunicació a través de la qual Agents Rurals ha fet pública la presència d’aquest llop a Osona, el cos ha notificat que encara l’any passat es van trobar indicis de 5 exemplars a diferents àrees de Catalunya, dos dels quals a comarques de casa nostra (un al Moianès i un altre al Port del Comte, al Solsonès), a més d’un altre a l’Alta Ribagorça i dos a l’Alt Empordà.

Cal recordar que, tal com havia informat Regió7, al Moianès s’havia constatat la presència del llop entre el 2021 i 2022 amb un únic exemplar, un mascle solitari, on en aquell període va protagonitzar diversos atacs a ramats amb la consegüent mort d’animals (una quarantena, bàsicament cabres i ovelles), alguns d’acreditats, d’altres amb molts números de ser-ne l’artífex.

No va ser una reintroducció induïda, va ser una arribada natural, amb origen a les llopades que des d’Itàlia es van desplaçar els anys noranta fins als Alps francesos, on han establert una comunitat. Des d’aquest punt s’estan expandint cap al sud, recorrent molts quilòmetres fins a arribar a emplaçaments com, en aquell moment, el Moianès. Després semblava que se n’havia perdut la pista, però segons aquest comunicat d’Agents Rurals encara se’n van recollir indicis l’any passat.

En una entrevista concedida a Regió7 a principi del 2023, quan s'havia certificat la presència del llop al Moianès, Gabriel Lampreave, agent rural que coordina el programa de seguiment d'aquest animal a Catalunya, explicava que en aquesta comarca el llop hi té una zona «molt favorable per quedar-s'hi. Té cobertura forestal, té zones d’interfase, té actualment una densitat alta d’aliment perquè hi ha molt senglar i molt cabirol, és una zona relativament tranquil·la perquè la densitat de població humana és baixa. Tendim a situar els llops en zones molt primigènies, en grans muntanyes, però els llops són cànids, els cànids són súper adaptables. Si tu tens un lloc amb un hàbitat de suficient qualitat, on hi ha menjar, sobretot de presa, i una certa cobertura per trobar refugi, i a més socialment se’t tolera, ells hi tenen un gran entorn per prosperar».

L'agent rural Gabriel Lampreave fent seguiment sobre el terreny del llop del Moianès, el 2023 / ARXIU/OSCAR BAYONA

En aquest cas d’ara a Osona, Agents Rurals ha informat que ha ofert assessorament, suport i material de protecció dels ramats, i ha iniciat la tramitació dels expedients per compensar les baixes de bestiar. En la primera explotació s’han cedit 6 malles mòbils de protecció, vailet elèctric i plaques solars. Té gos mastí i se li ha deixat un cartell d'avís de gos de protecció treballant.

A la segona li han cedit 5 malles, vailet i plaques i s’hi tornarà per reforçar el tancament. També s’ha informat la resta de ramaders de la zona i l’Ajuntament. El cos reitera que en tots els casos es tracta d'exemplars itinerants i sense una població establerta a Catalunya.

