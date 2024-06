El cas del llop viatger: 1.200 quilòmetres en línia recta

Un dels exemplars de llops solitaris del que se n’ha constatat la presència a Catalunya i se n’ha pogut fer un perfil va aparèixer a l’Alta Ribagorça, i es tracta d’un cas del qual se n’ha desvetllat una dada que el fa especialment curiós i alhora demostratiu de la capacitat que tenen aquests animals per desplaçar-se i adaptar-se a la recerca de nous hàbitats. De fet, ja l’han batejat com el cas del llop viatger. Segons ha detallat Gabriel Lampreave, agent rural que coordina el programa de seguiment d'aquest animal a Catalunya, aquest exemplar de l’Alta Ribagorça està identificat des del 2021. En el marc del pla de seguiment que es va posar en marxa en aquest cas concret, els gossos de la unitat canina especialitzada va aconseguir trobar un excrement de llop. La sorpresa la van tenir, explica Lampreave, quan van tenir els resultats del laboratori que van confirmar que aquesta mostra pertanyia a un llinatge de llops diferents dels que havien estat identificats fins ara. El d’aquell era d’origen centreeuropeu, de fet, era el primer que es detectava d’aquell llinatge a la península Ibèrica. L’expert en llops detalla que gràcies al conveni de col·laboració establert amb França es va poder enviar aquella mostra al seu laboratori i, curiosament, aquesta també havia estat detectada al costat francès. I des de França van enviar la mateixa mostra als experts del seguiment a Alemanya, i el resultat va ser que aquell exemplar també havia estat registrat allà. La conclusió, subratlla, "és que aquest individu ha estat detectat per primera vegada l’any 2020 a Alemanya; l’any 2022 a França, i l’any 2023 a l'Alta Ribagorça. El resultat és un desplaçament de més de 1.200 quilòmetres en línia recta, travessant paisatges molt humanitzats de l’Europa actual. Això ens demostra la gran capacitat d’adaptació i de plasticitat dels llops".

