Moià ja té empresa per fer les obres de rehabilitació de Can Comadran

L’Ajuntament de Moià ha pogut adjudicar finalment les obres de rehabilitació de l’antic complex fabril de Can Comadran per 4,1 milions d’euros. L’aprovació arriba després que la primera licitació, que es va fer el desembre passat, quedés deserta i s’hagués de fer una actualització a l’alça del pressupost, que havia quedat desfasat a causa de l’increment del preu dels materials. Tot i tenir empresa per fer els treballs, el consistori continua pendent de la pròrroga del termini d’execució per no perdre la subvenció d’1,4 milions d’euros dels fons europeus Next Generation.

El ple municipal de l’Ajuntament de Moià va aprovar aquest dimecres en una sessió extraordinària l’adjudicació del contracte d’obres de rehabilitació de Can Comadran per convertir-lo en un equipament multifuncional. El consistori ha adjudicat els treballs a l’empresa Constructora d’Aro per un import de 4,1 milions d’euros, 200.000 menys dels previstos en l’actualització del pressupost que es va fer el mes d’abril.

En paral·lel, l’ajuntament està pendent que el govern central ampliï el termini per finalitzar les obres, que tenen com a data límit el pròxim 30 de setembre, per no perdre la subvenció d’1,4 milions d’euros dels fons europeus Next Generation. L’ampliació del termini s’està negociant a Madrid, però encara no hi ha una resolució. Tot i això, els tràmits segueixen els seus passos i ara s’ha adjudicat l’obra que, un cop iniciada, es preveu que tingui una durada de 12 mesos.

L’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va expressar durant el ple que «després d’una odissea hem aconseguit tenir una empresa a la qual adjudicar les obres» i va recordar que «encara hi ha pendent» la pròrroga dels terminis per poder optar a la subvenció dels fons europeus. En aquest sentit, va agrair als partits amb representació al Congrés dels Diputats la «pressió» que estan fent «per poder aconseguir aquesta pròrroga llargament reivindicada per tot el món local». Tot i aquesta incertesa, l’alcalde va destacar que «és una obra important i estratègica per Moià i fins i tot per la comarca i val la pena que la tirem endavant».

Per la seva banda, la portaveu de Junts, Maria Tarter, va assegurar que «és un projecte que ens fa dubtar i ens fa patir pel tema de la pròrroga» i que és «una despesa enorme que no sabem si ara mateix hauria de ser prioritària per aquest ajuntament». Guiteras va agrair la col·laboració de tots els grups en la definició del pla d’usos del nou equipament, on hi ha discrepàncies, i va dir que «ens esforçarem perquè sigui del màxim consens possible».

El projecte preveu convertir el complex tèxtil en un equipament multifuncional, que constarà de sales multi usos per esdeveniments culturals i socials i espais per empreses de sectors locals emergents. El projecte de rehabilitació de Can Comadran contempla intervenir en una superfície de 2.267 metres quadrats i preservar elements patrimonials històrics com la caldera, els motors i la xemeneia.

L’Ajuntament de Moià va aprovar el novembre passat el projecte perquè l’antiga fàbrica tèxtil de Can Comadran recuperi la funció de dinamització social i econòmica que va tenir amb la creació d’un nou edifici multifuncional amb espais per a la formació i l’emprenedoria. El projecte es va obrir a licitació amb un pressupost de 3,4 milions d’euros i un termini d’execució d’11 mesos. El consistori va declarar deserta la licitació perquè no es va presentar cap oferta en el termini d’exposició pública a causa de la pujada de preus dels materials i perquè el termini d’execució era molt just.

Davant d’això, i per intentar salvar la subvenció atorgada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el consistori va iniciar les gestions pertinents per demanar una pròrroga. En paral·lel, es va fer una actualització a l’alça del pressupost, que havia quedat desfasat, i es va obrir una nova licitació, que ara s’ha adjudicat.