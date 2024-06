La Generalitat busca la complicitat dels ramaders per integrar la presència del llop

La Generalitat vol fer partícips els sectors més directament implicats (especialment els ramaders) per facilitar la coexistència del llop a Catalunya, del qual se n’ha anat tenint constància d’exemplars en els últims anys a diferents àrees, entre les quals el Moianès (sobretot el 2021 i el 2022, i amb alguns indicis el 2023) i la zona del Port del Comte, al Solsonès. L’objectiu, segons fonts del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és debatre i consensuar diverses mesures de prevenció de danys «a través d’un diàleg obert» amb aquests sectors, i per canalitzar-ho aquesta setmana ha tingut lloc una jornada focalitzada a abordar aquest tema. En aquesta línia el departament ha posat de manifest que està implantant, a través d’un pla de coexistència, mesures que «facilitin la supervivència del llop i l’activitat agrícola i ramadera».

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha posat de manifest que «la voluntat del Govern és que tots els ramaders i ramaderes que vulguin, participin en aquestes taules i espais per abordar la coexistència del llop i facin sentir la seva veu». I destaca que «des de l’administració sempre vetllarem perquè puguin participar en la construcció d’un futur en positiu i fer compatible la conservació de la biodiversitat i la legislació ambiental europea amb la ramaderia i el territori».

Un dels tancats mòbils que facilita el departament / AGENTS RURALS

En relació amb la jornada que ha permès obrir aquest contacte permanent, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural ha subratllat que «ha de servir per avançar-nos a l’existència de la presència del llop de manera permanent a Catalunya, amb mesures de prevenció que facin possible compatibilitzar l’activitat de la ramaderia extensiva amb la conservació d’aquesta espècie».

Durant aquesta jornada tècnica s’ha presentat un estudi promogut pel departament que tracta les percepcions i reflexions sobre el present i el futur del llop a Catalunya, i també el Grup de Treball del Llop a Catalunya, constituït a finals de 2023, amb la voluntat de crear un nou espai de diàleg i participació amb els sectors implicats i impulsar les accions per a la prevenció i la gestió del conflicte amb el llop, si finalment s’arrela una població estable a Catalunya.

El departament ha detallat que el pla anual de coexistència del llop que ha engegat inclou mesures de prevenció de danys a la ramaderia. Estableix tres línies de treball per a la ramaderia extensiva en pastures de muntanya lluny de l’explotació. En concret, són la cessió de material de prevenció com per exemple vailets elèctrics; foment dels gossos de protecció de ramats, i suport econòmic als ramaders per fer protecció del ramat.

Un dels últims exemplars constatats, a Osona / AGENTS RURALS

Marc Vilahur destaca també que la Generalitat està impulsant campanyes «de difusió i mesures de prevenció amb tancats de ramats i alertes ràpides per avisar de possibles atacs, i amb mesures de suport perquè el ramader pugui fer la seva activitat». S’aplica de forma general en aquells indrets on hi ha indicis confirmats de la presència de llop en els darrers dos hiverns (on es considera que la presència del llop és regular), com seria el cas del Moianès, i on hi ha hagut danys a la ramaderia en zones de pastures comunals o d’alta muntanya.

A més, preveu actuacions per a casos de danys no contemplats en aquests supòsits. Aquestes actuacions van des de la revisió i execució de tancats impermeables al llop o la cessió de mitjans per facilitar la localització d’animals a través de collars geolocalitzadors, entre altres. Com a exemple d’aquest marc de diàleg que es vol obrir amb el màxim de sectors, la jornada celebrada aquesta setmana es va tancar amb una taula rodona sobre la coexistència del llop a Catalunya amb la participació de representants de l’àmbit científic (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya), del Cos d’Agents Rurals, de l’àmbit conservacionista (Grup Llop de Catalunya), del sector ramader i d’un dels territoris afectats per atacs del llop (Plataforma per a la Gestió del Llop al Moianès).

