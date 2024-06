Detenen a Moià per tràfic de drogues la mediadora de Ripoll que havia tractat els terroristes del 17A

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts 30 persones en el marc d'una operació contra una xarxa que introduïa haixix a Catalunya. Una de les detingudes, segons ha avançat SER Catalunya, és Ouafae Marsi, coneguda com a Wafa Marsi, l'antiga mediadora social de Ripoll que havia tractat els terroristes del 17A i que es va fer coneguda per les seves intervencions als mitjans de comunicació després dels atemptats.

Marsi hauria estat detinguda aquest dimarts a Moià per pertinença a organització criminal. Aquest no hauria estat el primer cop que l'arresten, ja que, segons la mateixa font, va ser detinguda el febrer per un delicte contra la salut pública. L'antiga mediadora de Ripoll tenia llogada una casa al número 14 del carrer Joaquim Sala, on els Mossos van trobar 1.343 quilos d’haixix, 66 6 quilos de cabdells de marihuana i dues armes de foc.

L'alerta l'hauria donat un veí després de veure com tres homes descarregaven bosses d'una furgoneta i les portaven a l'interior del domicili de l'habitatge del carrer Joaquim Sala. Marsi s'hauria presentat a l'habitatge poc després de l'operatiu policial i va argumentar que feia servir aquest pis per descansar, ja que el seu lloc de residència és Torelló. La mediadora hauria explicat a la policia, llavors, que qui hi vivia habitualment era el seu germà, la seva cunyada i un cosí.

La policia hi hauria trobat droga a l'interior, i aquesta, juntament amb les dues armes, van ser intervingudes. La investigació també hauria pogut detectar que la dona també era la titular del lloguer d’un Seat Ateca que els líders de l’organització de narcotràfic feien servir per moure's.

La investigació continua oberta i un gran gruix dels detenguts encara hauria de passar a disposició judicial. La mediadora no només tindria antecedents relacionats amb la salut pública, sinó que hauria estafat i robat un home gran a qui cuidava.

Un ampli operatiu

En el marc de l'operatiu, van fer-se també entrades a Roses (Alt Empordà), Tàrrega (Urgell) i Puiggròs (Garrigues). En total, onze entrades i perquisicions, segons ha informat la policia. En l'operació hi van participar fins a 200 mossos de les àrees d'investigació, ARRO, BRIMO, Grup Especial d'Intervenció, policia aèria, canina i seguretat ciutadana.

A Manlleu van fer-e almenys vuit detencions i van escorcollar-se quatre domicilis. En un van endur-se quatre persones arrestades, en un altre dos més i en els altres dos domicilis una persona en cadascun d'ells. A més, la policia es va endur algunes caixes de l'interior dels domicilis.