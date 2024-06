Ecologistes de Moià busquen la mediació d'una comissió per defensar el seu posicionament contra la futura planta de biogàs

El grup ecologista del Moianès El Fanal, que posa en dubte la viabilitat i la conveniència de la futura planta de biogàs de Moià, lligada a l’ampliació de l’escorxador, que vol impulsar el govern d'AraMoià, ha demanat a un òrgan independent nomenat pel Parlament que faci de mediador entre l’entitat i l’Ajuntament davant el conflicte d’interessos i el posicionament contraposat d’uns i altres en relació amb la proposta.

Es tracta de la Comissió de Garantia de Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), encarregada de vetllar pel compliment d'aquest dret, a qui el Fanal ha decidit recórrer davant la «falta total de transparència» per part d'AraMoià en aquesta qüestió, que segueix el seu curs amb un avantprojecte previ al projecte definitiu «que coneixem gràcies als grups de l’oposició, però del qual no sabem més detalls ni en quina fase està», lamenta la portaveu de l’entitat, Pilar Clapers. «Pel que ens han dit, n’han de presentar un altre, i a hores d’ara desconeixem si ho han fet o no». Com ja ha explicat aquest diari, les noves construccions es preveuen en uns terrenys de 27 hectàrees adjacents al polígon de Cal Prat i adquirits fa un temps per l’escorxador, que el propietari vol ampliar. L’operació preveu la cessió a l’Ajuntament de 2,5 hectàrees d’aquesta superfície per a la planta de biogàs a canvi que li requalifiqui 10,8 hectàrees més , just al costat de l’escorxador, per poder-lo engrandir. El Fanal considera desproporcionada la proposta pel perjudici mediambiental i de sostenibilitat que considera que tindrà.

L’entitat es queixa que el govern municipal «ignora contínuament les nostres demandes» després que, segons assegura Clapers, no hi ha hagut cap resposta a un seguit de peticions d’informació que el Fanal hauria entrat per registre el 31 de desembre del 2023. Eren peticions sobre la documentació més recent (avantprojecte o projecte) respecte a la planta de biogàs i el cost de redacció del projecte; el decret d’alcaldia de l’octubre passat «pel qual l’Ajuntament es fa propi el projecte d’ampliació de la zona industrial del Prat presentat pel propietari de l’escorxador»; el projecte d’ampliació del polígon presentat pel propietari dels terrenys; l’informe de l’arquitecte respecte d'aquesta ampliació; l’informe de secretaria i intervenció sobre la situació legal de l’actual polígon (pendent de legalitzar i recepcionar) i de l’escorxador «atesa la sentència de tancament de l’activitat de l’agost del 2020»; i el consum actual d’aigua al municipi, al sector industrial, i a l’escorxador.

Clapers sosté que l’Ajuntament tenia un mes per contestar, però veient que «no hem obtingut cap resposta, ni que fos per dir-nos que no ens podien donar la informació», el Fanal ha optat per traslladar aquestes mateixes peticions a la GAIP perquè sigui aquest organisme qui respongui en un termini màxim de 3 mesos (a final d'agost). També se li ha demanat que faci de mediador entre ecologistes i Ajuntament. Els ecologistes entenen que és una informació d’interès públic «que demanem per conèixer bé com es desenvolupa el projecte, valorar-lo i supervisar-lo», diu Clapers, entre altres coses perquè «és una inversió de molts diners», amb una subvenció dels Fons Next Generation de 3,3 milions «que cobririen entre un 65 i un 70%». La resta serien de fons propis, diu Clapers. Admet que el govern municipal n’ha exposat les principals idees «però la proposta s’ha explicat molt per sobre i voldríem més elements per valorar-la». D'entrada, l’entitat no la veu amb bons ulls i ha avançat que presentarà al·legacions al projecte.

Recollida de firmes

La plataforma Moianès pel Decreixement, on s’integra El Fanal, manté oberta la recollida de signatures en contra de la planta de biogàs i de l’ampliació de l’escorxador, que va engegar al gener aprofitant el mercat dels dissabtes a Moià. També se'n recullen en comerços, i a hores d’ara, hi ha més de 2.000 signants. L’objectiu era superar els 1.475 vots que va obtenir AraMoià a les darreres eleccions municipals, «i només amb les firmes de gent de Moià, ja passem d’aquesta xifra», assegura Clapers. Tanmateix, es pot continuar signant «a l’espera de decidir què en fem».