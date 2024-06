Neix Amics del Campanar de Moià, una entitat per a la preservació i difusió del monument

La capital del Moianès ha vist néixer una nova entitat al voltant d'un dels principals emblemes del poble. Es tracta dels Amics del Campanar de Moià, associació ja oficialitzada, que aquest diumenge a la tarda feia la seva presentació en societat i que té com a principal objectiu «la preservació, la restauració i la recuperació de les funcions, usos i elements tradicionals del monument com a símbol de la vila», segons explicava Àlex Mur, que n’és el primer president.

L’any 2020 un grup de voluntaris van recuperar a Moià els repics manuals, que no es feien des de l’automatització de les campanes als anys 70. A partir de la recuperació d’aquesta activitat, es va observar el deteriorament que patia el campanar. «Hi havia un excés de vegetació i d’excrements de colom i els arcs de coronament no estaven bé», explica Mur.

Per tirar endavant el projecte, els membres de l’entitat han definit quatre línies d’actuació principals: restauracions i reparacions, difusió del patrimoni, repics i actes culturals i el tricentenari del monument.

Pel que fa al primer marc d’actuació, Èric Romeu, arquitecte i integrant de l’associació, destaca la necessitat de fer un bon manteniment al campanar, del que fa prop de 300 anys que se’n va finalitzar la construcció i mostra cada vegada més degradació. «S’han de fer un seguit de tasques rutinàries com ara eliminar la vegetació de la façana i els excrements dels perquè el campanar tingui unes condicions correctes», assenyala Romeu.

Més enllà de la prevenció, també hi ha la necessitat de preservar les pràctiques culturals que es duen a terme en l’edifici, per això se seguirà un projecte tècnic com a base de desenvolupament: «A partir d’algunes actuacions podrem tornar a gaudir del potencial que ha tingut el campanar, però que ara mateix no té», diu Mur. Per tant, es pretén fer un seguit de modificacions perquè el repic de les campanes es pugui fer d’una manera segura, funcional i correcta i així mantenir la cultura inherent d’aquests monuments.

Per tancar amb aquest primer eix, els membres de l’entitat posen èmfasi en la consolidació del coronament del campanar. Fins ara, les obres que s’han fet han estat de contingència, però hi ha un clar deteriorament de l’estructura. «Caldria un informe tècnic que garanteixi la integritat estructural de tot el conjunt», conclou Èric Romeu.

Pel que fa a la difusió del patrimoni, Francesc Aliberch, un dels impulsors de l’entitat, destaca la importància del monument: «El campanar és fruit de la vida d’un poble i d’unes dinàmiques culturals, religioses i socials que ens han lligat a aquest patrimoni, per això és fonamental que ho coneguem i ho comprenguem». A més, Aliberch recorda que l’edifici és un dels símbols identitaris més rellevants de la vila, segurament l’element més icònic del seu skyline. Per desenvolupar aquest marc d’actuació, des d’Amics del Campanar de Moià es pretén continuar fent visites a grups interessats, però també col·laborar amb les escoles de la vila i amb els moianesos per tal que la població entengui la importància de l’edifici.

Estretament lligat amb la difusió, s’hi troben els repics de campanes i els actes culturals. Actualment, es fan cinc repics anuals i es col·labora amb diferents entitats del poble com ara els Geganters o el Corpus. D’aquesta forma es contribueix a mantenir la tradició i teixir relacions amb el poble.

Per acabar, des de l’entitat també treballen en el tricentenari del campanar, que s’escaurà l’any 2026. Per a commemorar els 300 anys de l’edifici hi ha la idea d’organitzar diversos actes de reconeixement del patrimoni, la creació d’una sardana commemorativa i, també, l’adquisició d’una nova campana amb un pes aproximat de 1.500 kg. «Abans de la Guerra Civil hi havia campanes amb de 1.450 kg. Ara mateix la que pesa més ronda els 450 kg», explica Mur.

Per a dur a terme les actuacions plantejades, l’entitat contempla diferents vies de finançament. Per una banda, hi ha les quotes dels socis de l’associació, el mecenatge privat i les col·laboracions en espècies. A més, també hi ha l’opció d’optar a subvencions públiques i aportacions de la propietat (el Bisbat de Vic).

