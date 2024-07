Moià preveu canviar prop de 800 punts de llum per millorar l’eficiència energètica

L’Ajuntament de Moià ha aprovat un estudi d’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi que preveu, entre altres actuacions, la substitució de punts de llum amb alta contaminació lumínica per llumeneres amb tecnologia LED. La població disposa d’un total de 1.655 punts de llum i es preveu actuar sobre 777, en els pròxims anys.

Moià ha elaborat un informe amb la voluntat d’impulsar les mesures enfocades a promoure la sostenibilitat energètica local en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant una actualització de l’inventari de l’enllumenat públic existent, que serà la base per a prendre les decisions a l'hora de prioritzar les actuacions de millora. Les conclusions que s’extreuen del treball es divideixen, per una banda, en aquelles que es consideren més urgents i prioritàries relatives al compliment de la normativa, i per l’altra, aquelles que, si bé no són de caràcter urgent, suposen una clara millora del confort lumínic i estalvi energètic.

Pel que fa a les urgents i prioritàries, algunes de les actuacions detallades a l’estudi són la substitució de les llumeneres amb alta contaminació lumínica per la llumenera LED corresponent i el sanejament de la instal·lació elèctrica dels quadres d’enllumenat per adequar-los a la normativa i garantir-ne la seguretat. Altres actuacions de millora, no prioritàries, que es plantegen són la incorporació de quadres d’enllumenat amb telegestió o de punts de llum en els passos de vianants concrets per dotar de més seguretat la via pública.

El document ha estat redactat amb el suport de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona i les actuacions donen continuïtat a la tasca ja iniciada de suport al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, on els municipis es comprometen a reduir les seves emissions de C02, i al qual l’Ajuntament de Moià es va adherir l’any 2019.

L’informe se centra en l’anàlisi de paràmetres lumínics actuals i futurs proposats per avaluar, de forma aproximada, els costos d’inversió de les millores i la comprovació del període d’amortització associat a l’estalvi que assoleixen les actuacions detallades. A més, es fan unes propostes de reducció del consum elèctric, tant pel que fa a la reducció de la potència instal·lada com de l’optimització del funcionament.

L’anàlisi i les conclusions que es plasmen en el document segueixen les directrius de la llei d’Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior.

Aquest estudi, a més, ha permès a l’ajuntament optar al Programa sectorial Renovables 2030 a través del qual la Diputació de Barcelona subvenciona les actuacions per executar obres d’alt impacte en la lluita dels municipis contra el canvi climàtic. En aquest cas, l’estudi proposa unes millores en l’enllumenat públic del municipi amb una inversió total d’1.038.000 euros que, a través d’aquest programa, es poden arribar a finançar fins al 70% del seu import.

Pel que fa als terminis per dur a terme les actuacions, fonts municipals han explicat que abans de 31 de desembre del 2025 es farà tot allò que es pugui avançar segons l'import de la subvenció rebuda i les actuacions que quedin pendents «s'hauran de programar pels anys següents segons la disponibilitat pressupostària i de major a menor urgència».