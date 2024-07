L’Institut Moianès és un dels centres ambaixadors del Parlament Europeu

Catorze centres catalans, entre els quals hi ha l’Institut Moianès, seran Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu el curs vinent. Aquest programa, que es porta a terme des de fa nou anys, vol familiaritzar els participants amb el funcionament del treball legislatiu i polític de la UE i les seves institucions. El centre de Moià ja hi ha participat aquest curs passat.

L’Institut Moianès ha estat seleccionat, per segon curs consecutiu, com una de les Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa inaugurat el curs acadèmic 2015-2016 per la Direcció General de Comunicació de la institució amb l’objectiu d’apropar el treball legislatiu i polític de l’Eurocambra als alumnes.

Els centres que en formen part com el de Moià es comprometen a implicar un grup d’entre 20 i 60 alumnes, a qui es distingeix com a Ambaixadors Júniors del Parlament Europeu, així com a mantenir un InfoPoint sobre el Parlament Europeu actualitzat en les seves instal·lacions; a treballar materials en línia proporcionats per la institució (disponibles en els 24 idiomes oficials de la UE i les llengües cooficials a Espanya); a dur a terme activitats al llarg del curs acadèmic relacionades amb la UE; i a celebrar el 9 de maig, Dia d’Europa.

Els centres seleccionats poden ser membres del programa com a Escoles Ambaixadores durant un màxim de tres cursos acadèmics. Aleshores, les institucions educatives participants poden seguir vinculades a la iniciativa com a Escoles Mentores del Parlament Europeu. En el conjunt d’Espanya, més d’un centenar de centres educatius formaran part de la iniciativa. A escala europea, en la darrera edició aquesta xifra s’ha enfilat més enllà de les 1.700 Escoles Ambaixadores, amb més de 30.000 estudiants implicats.

A Catalunya, el curs vinent hi participen set centres educatius de la província de Barcelona, tres de Lleida, dos de Girona i dos més de Tarragona. Sis dels catorze centres catalans participen per primer cop del programa, mentre que els altres vuit com el de Moià ja hi participaven des del curs passat o l’anterior.

Enguany el 9 de maig, 500 alumnes de 13 centres educatius d’arreu de Catalunya, entre els quals hi havia els de l’Institut Moianès, es van reunir per celebrar de forma conjunta el Dia d’Europa per segon any consecutiu al Teatre Lliure de Montjuïc.