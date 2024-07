La Generalitat confirma un focus de llengua blava al Moianès

El virus de llengua blava continua expandint-se a Catalunya i ara arriba al Moianès. En el conjunt del territori català, el Laboratori Nacional de Referència d’Algete ha confirmat aquest dilluns 26 nous casos. D’aquesta manera, ja són 46 els focus confirmats oficialment, segons informa el Departament d’Acció Climàtica. Amb aquesta nova declaració, la zona restringida es veu modificada i passa a englobar tot el territori de Catalunya.

Dels 26 focus detectats recentment del virus, que no es transmet als humans ni afecta la qualitat de la carn o de la llet, 18 són d’explotacions d’oví i 8 explotacions de boví. Les comarques amb algun nou positiu confirmat són Garrotxa i Moianès, que se sumen a les vuit que ja tenien afectació: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, la Selva, Maresme, Osona, Ripollès i Pla de l’Estany.

La setmana passada es va iniciar la campanya de vacunació massiva enfront la llengua blava d’ovins de més de 3 mesos a Catalunya, tot prioritzant les demarcacions de Girona, Barcelona i Lleida. La conselleria afirma que ja s’han subministrat més de 30.000 dosis.

Pel que fa al boví, la previsió és disposar de dosis la setmana vinent i iniciar la campanya de vacunació en aquesta espècie. El Departament d’Acció Climàtica va anunciar una compra d’urgència de fins a 3 milions de vacunes que aniran arribant progressivament.

El sector ramader, representat per Revolta Pagesa i altres entitats com Ramats de Foc i l’Associació Nacional de Criadors d’Oví de Raça Ripollesa (ANCRI), ha iniciat una campanya a les xarxes amb l’etiqueta #XaiDelTerritori per animar els ciutadans a consumir el producte. «El consum de xai fa molts anys que està en decadència i cada cop hi ha menys ramats», explica el pagès manresà Arnau Vilumara, que afegeix que el 60% de la carn de xai que es ven és de fora. Animen a comprar directament als pastors o a comprovar l’origen de la carn a les carnisseries per donar suport al sector.

«No ens podem quedar amb els braços plegats i cal, entre tots, donar suport als pastors i pastores», es diu a la campanya, que s’allargarà fins a finals d’estiu.

El virus de la llengua blava ha arribat en un moment en què el sector ja vivia dificultats per tirar endavant. La campanya explica que des de fa temps que la situació és greu, amb una «disminució accelerada» dels ramats per la «poca o nul·la rendibilitat econòmica». Segons Vilumara, «l’administració cada cop ens ho posa més difícil, hi ha menys ajuts, una inflació de preus i costos més alts mentre els preus de venda són els de fa 30 o 40 anys», es queixa el ramader, que treballa a Castellfollit del Boix.

«El consum de xai fa molts anys que està en decadència, la idea és que pugui mantenir-se o fins i tot augmentar per ajudar encara més els pastors», subratlla. En aquest sentit, anima a comprar de forma directa als mateixos productors i assegurar-se que el producte és del territori català.

Vilumara insisteix que «no hi ha cap perill per a les persones» amb el virus de la llengua blava, si bé els ramats es poden veure reduïts per culpa de la mortalitat, problemes de reproducció o avortaments. La malaltia de la llengua blava afecta només els animals remugants, com ovelles, cabres, vaques i cérvols, i provoca, entre d’altres símptomes, que la llengua se’ls torni de color morat i blavós. Els casos més greus afecten les ovelles i els pot arribar a provocar la mort. El virus s’encomana a través d’algunes espècies de mosquit, però no afecta les persones.

Brot ràpid

Josep Guitart, coordinador al Bages d’Unió de Pagesos i membre de la sectorial nacional d’oví i cabrum, insisteix que hi ha «molta preocupació per l’afectació que tindrà als ramats». «No ens pensàvem que el virus circulés tan ràpid. Va començar al Pla de l’Estany i ja és al Moianès, en només tres setmanes».

Guitart alerta d’una altra qüestió vinculada al cas de la llengua blava: les reticències dels ramaders a vacunar els seus animals pels perjudicis causats en el passat. Guitart recorda que el 2008 ja es va obligar a vacunar les ovelles per la llengua blava, «però ens va suposar molts problemes perquè hi va haver una mortalitat molt alta». Així, Guitart explica que fins al 20% de les ovelles d’un ramat morien en un any per la vacunació, que, diu el ramader, «els afectava el sistema immunològic».

El 2016, arrel d’un cas de llengua blava a la Catalunya Nord, també es va demanar als ramaders de vacunar els seus ramats. Però els pagesos van plantejar la possibilitat de rebre indemnitzacions en cas que l’experiència fos tan negativa com vuit anys enrere. En aquell moment, atès que el focus no era a Catalunya, i que a França no es va obligar a la vacunació, es va acordar que al nostre país aquesta fos voluntària.

Ara, el brot «ràpid» que està afectant ja la Catalunya central, «segurament per les pluges de la primavera, que ha fet proliferar el mosquit que provoca la llengua blava», diu Guitart, ha provocat reticències en els pagesos respecte de la vacunació. «Molts ramaders no les tenen totes, però estem entre l’espasa i la paret», diu.

Amb tot, diu Guitart, «sembla, i recalco sembla, que la nova vacuna no està portant problemes». Guitart es mostra preocupat pel fet que si el virus entra a l’explotació «farà bastantes baixes» entre els animals. Però insisteix que no hi ha risc per als humans, i que les mesures sanitàries que s’estan prenent són exclusivament per protegir els ramats.

«Confiem que la vacuna sigui efectiva, i que no tingui efectes secundaris», diu Guitart, que recorda la «importància estratègica» de l’oví, un sector «delicat», i ja amb poca presència a Catalunya, per al manteniment del sotabosc.