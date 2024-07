La Cova del Toll de Moià ja té enllestida la passarel·la d’accés per facilitar els treballs arqueològics

El Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià ha enllestit aquesta setmana les obres del nou porxo i la passarel·la d’accés a la cavitat. La necessitat de compaginar les visites guiades a l’interior de la Cova del Toll i seguir, al mateix temps, amb les excavacions arqueològiques a l’exterior han fet necessària la nova infraestructura, que l'Ajuntament de Moià ha construït en els darrers mesos.

Les excavacions a Toixoneres han revelat, en els darrers anys, que la part exterior de l’entrada de la cova era un espai molt utilitzat, i ara s’hi poden trobar una gran quantitat de restes. Tenint en compte això i la importància de les troballes a l’interior de la Cova del Toll, l’equip d’arqueòlegs de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), que està realitzant intervencions arqueològiques anuals en els jaciments de les Coves del Toll i Toixoneres, van posar en relleu la necessitat de començar l’excavació fora de la cova. Per fer-ho, era imprescindible la construcció d’una passarel·la d’accés a la porta de la cova que permetés excavar-hi a sota, que ara s’ha fet realitat.

El projecte consta d’una estructura de bigues d’acer laminat que s’ancoren a la roca lateralment i aguanten la passarel·la d’accés. Paral·lelament i per protegir aquesta zona d’excavació, a la vegada que facilitar la seguretat del jaciment i dels arqueòlegs, s’ha construït un porxo que protegeixi de les inclemències meteorològiques.

Les obres, amb un cost de 45.980 euros, han rebut una subvenció de 35.000 euros per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2024.

Segons fonts municipals, l’actuació continua amb la línia de prioritats de l’Ajuntament de Moià de «preservar i difondre el patrimoni cultural del municipi i així impulsar un dels atractius turístics més importants de la comarca».

Les Coves del Toll estan declarades bé cultural d'interès local i consten a l’inventari de jaciments arqueològics i paleontològics de la Generalitat de Catalunya. Atesa la seva importància paleontològica i geològica, des de l’any 2003, l'IPHES hi està realitzant intervencions arqueològiques.