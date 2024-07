Monistrol de Calders podria acollir un gran cementiri pensat per a la comunitat xinesa

Un grup privat ha començat a promoure la futura construcció en una finca de Monistrol de Calders (Moianès) d’un cementiri que es defineix com a multiconfessional, però pensat especialment per a la població xinesa, amb un disseny basat en la filosofia oriental Zen. En concret, el futur espai es planteja crear-lo al voltant de la finca Masia de la Pahissa, i en aquests moments disposa d’un estudi preliminar de planificació, que l’anomena parc privat Memòries de grua (au que en la cultura xinesa simbolitza la immortalitat) paradís.

Aquest estudi, encara de caràcter molt genèric, descriu que el projecte «té com a objectiu crear un cementiri humanista modern per a la pertinença emocional, intel·lectual i espiritual del poble xinès a Barcelona». La superfície total del complex abastaria una àrea de més de 400.000 m², que es distribuirien en una dotzena d’àrees diferents, aprofitant i mantenint en gran part les àrees de bosc que hi ha.

Simulació de l'àrea general del projecte previst / PROJECTE MDGP

Segons l’estudi preliminar, tindria capacitat per a més de 34.000 tombes repartides entre 8 d’aquestes àrees, unes en zona de gespa plenament integrades a l’entorn natural existent (tombes ecològiques de gespa), altres integrats a zones forestals amb alguns elements ornamentals, i unes terceres anomenades d’art vip, que complementarien l’entorn amb conjunts escultòrics, més propers al que en la cultura occidental definim com a panteons familiars. L’esperit del projecte, però, és el d’integrar-lo al màxim en l’entorn natural existent, que és bàsicament agroforestal.

En tractar-se tot just d’un estudi preliminar, el projecte hauria d’iniciar i superar tot el procés administratiu, que encara més en propostes com aquesta, per la seva dimensió i característiques, es preveu llarg i feixuc.

El complex es completaria amb diferents espais complementaris, amb un gran arc commemoratiu d’entrada d’arquitectura oriental, un passeig d’accés de pins i xiprers, un edifici de recepció, i zones de connexió i espais de natura i d’espiritualitat fonamentats en la filosofia oriental (estany de lotus, estany de pedra, residència Zen d’aigua, corredor Brahma, jardí Bohdi, jardí Jingsi, estany de pedra i espai dels animals del zodíac).

Simulació d'una tomba amb escultura / PROJECTE MDGP

A més a més, segons l’estudi preliminar comptaria amb set àrees diferents destinades a aparcament, distribuïdes per la part nord de la finca, que sumarien un total de 900 places. La masia seria el que es convertiria en edifici de serveis i estaria proper a l’avinguda d’entrada. L’estudi també defineix un complet itinerari de camins per l’interior del recinte per poder recórrer i accedir a tots els espais.

L’Ajuntament ho veu «positiu»

L’alcalde de Monistrol de Calders, Arturo Argelaguer, s’ha mostrat positiu respecte el projecte. Ha explicat que l'empresa privada que ho promou (de la que no n’ha revelat el nom) «va venir a l’Ajuntament i va dir que tenia la intenció de fer aquest projecte, que l’interessava una finca del nostre municipi. Aleshores ho vam valorar amb l’equip de govern, què ens podia aportar, i els vam dir que sí». Amb l’afirmativa governamental, l’empresa va comprar la masia i els terrenys. «Les condicions són molt bones. Hem acordat que els treballadors que faran les obres siguin del poble o de la zona, i és un negoci que deixarà molts diners al poble», hi ha afegit.

Simulació de la integració de tombes en els boscos de la finca, segons el projecte / PROJECTE MDGP

També recalca que es tractarà d’un tipus d’espai «pràcticament únic a Europa, i això posarà Monistrol de Calders al mapa». A més, celebra la respectuositat amb què considera que el projecte planteja la integració amb l’entorn del projecte: «Plantaran arbres autòctons. Respecten totalment el paisatge que tenim. De fet, la masia on es farà el projecte està catalogada i el seu compromís és de refer-la tota amb les característiques exactes que hi ha ara». Ha explicat que, per part de l’Ajuntament, només necessiten les llicències d’obres, mentre que els permisos per poder enterrar no depenen del consistori. Argelaguer també ha dit que l’empresa promotora va triar Monistrol de Calders perquè «el nostre poble és molt similar al seu poble d'origen».

Per a l’alcalde, aquesta iniciativa és una bona notícia per la comunitat xinesa, que «no ha tingut l'opció o l'oportunitat de tenir un espai funerari o un cementiri adequat a les seves característiques culturals. I això és el que han presentat». Moltes de les persones que provenen de la Xina o tenen ascendència xinesa han de ser enterrades al seu país d’origen per la manca d’espais propis.

Argelaguer assegura que «som un poble que els darrers anys s'ha caracteritzat per ser el que hi ha més quantitat de gent que ocupa habitatges de la comarca. Si podem revertir això i que el poble tingui un pol d'atracció singular, com a alcalde, no podia dir que no». I assegura que l’opinió que ha recollit dels veïns del poble també és bona: «Jo he anat parlant amb molta gent i ho hem presentat a l'oposició. I crec que, al final, davant d’una inversió milionària com aquesta, el que hauríem de fer és prendre decisions en funció del que pugui aportar al municipi. I quan, al principi, es va començar a parlar del projecte, va sobtar molt. A la gent li semblava una cosa molt rara. Però, a partir d'aquí, quan comences a explicar els avantatges, la gent ho veu bé».