Xiaobing Wang, sobre el cementiri xinès a Monistrol de Calders: "Les famílies que ja enterren a la Xina ho seguiran fent"

La fundadora de l'Associació Centre Cultural Xinès a Manresa, Xiaobing Wang, ha mostrat el seu escepticisme al projecte del cementiri xinès a Monistrol de Calders.

Què opineu d'aquest projecte?

És molt difícil que la gent que ve de la Xina, si es mor aquí, es quedi aquí. Per la cultura xinesa, normalment, si tens la família a la Xina, voldràs que t'enterrin allà. La Xina és les teves arrels. Enterrar-te amb la família és molt important. Això ho veig més com un cementiri orientat a la gent local, inspirat en els paisatges de jardins xinesos. No em sembla que el seu objectiu de mercat sembli la gent xinesa. Ho veig molt difícil.

Per tant, les persones que vénen de Xina seguiran enterrant-se al país d'origen.

Sí, això crec. Perquè jo puc tenir la família aquí, però dubto que m'enterrés aquí, perquè els meus pares són a la Xina. En la mentalitat xinesa, pots estar tota la vida aquí, però al final, vols anar a la Xina a reunir-te amb la teva família.

Hi ha diferències entre el cementiri de Manresa i un de la Xina?

Més o menys és el mateix. El que canvia és el funeral, l'acte per acomiadar el difunt. A la Xina és una cosa molt important. Normalment, la família el deixa a la funerària fins a tres dies. Tampoc es pot posar al cos a terra directament, abans sí. Abans cada família comprava un tros de terra i s'enterraven tots junts, ara no. És obligatori fer servir taüts. Els cementiris són públics, i cadascú compra un lloc. L'altra opció és que hi ha gent que torna al seu poble, compra una terra gran i hi posen tota la família. L'estil és el mateix que aquí.

Creu que aquest projecte atraurà a persones locals?

Depèn. Pot atraure a persones amb ascendència xinesa si no té gaire vinculació amb la família de la Xina, aleshores podrien enterrar-se aquí. Però tampoc tots. Perquè a Xina també és important la orientació, si cap al nord, cap al sud... Perquè la tomba és una relació amb la generació del futur. Però és més fàcil que es quedin, i les persones que tenen més lligams a la Xina es quedaran allà. Si han vingut aquí només per a treballar, aniran a la Xina. I alguns empresaris, que hagin canviat la seva nacionalitat a la espanyola, potser també es queden. La gent que actualment ja s'enterrava en un cementiri normal aquí potser hi van, els que ja retornaven ho seguiran fent.

L'empresa s'ha posat en contacte amb l'Associació?

No sabia que hi havia una empresa interessada en un projecte així. No s'han posat en contacte amb nosaltres.