Els Gegants Reis de Moià faran 80 anys acompanyats d'altres gegants històrics

Els Gegants Reis de Moià, Ferran i Isabel, celebraran els seus 80 anys de vida amb un cap de setmana ple d’activitats relacionades amb el món geganter, el 27 i 28 d’aquest mes. El dissabte serà el torn dels actes més relacionats amb l’efemèride, mentre que diumenge se celebrarà la tradicional trobada gegantera, que enguany arriba a la quaranta-dosena edició i que tindrà onze colles convidades.

Els Gegants Reis són els gegants actius més vells de Moià. «Al museu tenim el cap d’una geganta, però no es fa servir», recalca Ubasart. «També tenim els gegants prehistòrics, que són els que fan sortides. Quan els vam fer, el 2007, vam decidir que els Gegants Reis només sortirien en ocasions especials, ja que estaven desgastats pels anys i així els podíem conservar millor». Per celebrar l'efemèride, els Gegants Reis tindran uns nous anells i un nou pergamí, provinents del taller Casserras. Són reformes menors, perquè pel setanta-cinquè aniversari ja van tenir una rentada de cara integral i ara estan en bon estat.

Leandre Ubasart, president de la Colla Gegantera de Moià, explicava que «portem prop d’un any preparant els actes dels 80 anys. Hem fet alguna cosa prèvia com, per exemple, el concurs i l'elecció del cartell, perquè també hi participés el poble, però l’acte central és el dissabte 27», que és la cercavila de dissabte: «a partir de dos quarts de sis de la tarda arribaran els gegants convidats, que són quatre parelles de renom del país gràcies a la seva longevitat: Els gegants de Catalunya, els de Cassà de la Selva, els del carrer Viserta de Monistrol de Montserrat i els de Vilassar de Dalt. Alhora, hi haurà un directe per YouTube durant una hora, que el farà Ràdio Moià».

A partir de dos quarts de set començarà la cercavila, que finalitzarà a la plaça Major, «i llavors a plaça, la Cobla Berga Jove tocarà els balls de les quatre colles participants». «A les nou del vespre hi haurà un sopar popular que organitzen els Trucs del Cau de Moià i a les deu hi haurà un espectacle d’humor de la companyia Tres Panys. Després hi haurà una sorpresa, i en acabat hi haurà una cercavila nocturna fins a la piscina, on l’Ajuntament fa la piscina nocturna». Ubasart ha volgut fer especial èmfasi a les entitats moianeses que han volgut col·laborar.

El diumenge serà el torn de la tradicional trobada de gegants, on la colla moianesa estarà acompanyada per les colles d’Amer, Avinyó, Capellades, Hospitalet de Llobregat, Tortosa, Montbrió del Camp, Manresa, Súria, Torroella de Montgrí, la Seu d'Urgell i Sitges. Totes elles són parelles de gegants històrics: «Hem volgut recuperar el format que vam fer fa cinc anys [pel setanta-cinquè aniversari]. Habitualment es fa en dissabte, però enguany l’hem passat a diumenge per la celebració», va afegir el cap de colla.