Malestar a Moià per l’inici del procés per ampliar l'escorxador i construir la planta de biogàs

La proposta d’ampliació de les instal·lacions de l’escorxador de Moià, lligada a la construcció d’una planta de biogàs en uns terrenys adjacents al polígon del Prat, continua portant cua. El govern d’AraMoià ha iniciat l’expedient mitjançant decret d’alcaldia per començar a donar forma als nous equipaments, i això ha generat malestar entre entitats i grups ecologistes, que ja fa temps que expressen la seva oposició als projectes, i que aquesta tarda tenen previst concentrar-se davant l’Ajuntament per protestar. La convocatòria és a les 7, mitja hora abans de començar el ple ordinari d’aquest juliol que, tanmateix, no contempla cap punt de l’ordre del dia en què es tracti específicament aquesta qüestió.

Els ecologistes lamenten la forma com està procedint el govern municipal en aquest afer, considerant que, «per la seva magnitud, és una qüestió de poble» que no s’hauria d’haver iniciat mitjançant un decret d’alcaldia. «És legal, però no és lícit, ni de cultura democràtica», segons que ha apuntat a aquest diari la portaveu del Fanal, una de les entitats que posen en dubte la viabilitat del projecte, Pilar Clapers. L’alcalde, Dionís Guiteras, sosté que malgrat l’abast del projecte, el decret d’alcaldia «és la figura administrativa» prevista per a l’inici d’aquests expedients, «i no es pot delegar al ple».

En qualsevol cas, Guiteras puntualitza que el que s’està fent ara encara és en un estat molt incipient, i «falten mesos» perquè tot plegat hagi avançat prou com per portar-ho a l’aprovació del ple, i abans caldrà superar estudis i informes que aniran definint la proposta. El primer pas és l’informe d’avaluació ambiental «sobre aquest primer document genèric» que haurà d’estudiar el departament d’Acció Climàtica, i que «ens donarà les bases sobre la viabilitat del que demanem, si es podrà fer o no, i en quines condicions». A més, d’aquest tràmit hi haurà un termini d'exposició pública per fer-hi al·legacions «que no caldria, però que volem fer per donar el màxim de transparència i perquè tothom hi tingui el seu espai de participació», puntualitza l’alcalde.

Els ecologistes ja han manifestat la intenció de dir-hi la seva mitjançant opinions, al·legacions o suggeriments en el termini màxim d’un mes, que és el temps de què disposen per fer-ho, i que la Generalitat podria tenir en compte a l’hora de definir l’abast i els continguts que haurà de tenir aquest estudi ambiental estratègic. Paral·lelament, «i com a acció més immediata», aquesta tarda ja es volen expressar abans que comenci el ple.

Una operació complexa

La proposta inicial que planteja AraMoià afecta uns terrenys de 27 hectàrees adjacents al polígon del Prat adquirits fa un temps per l’escorxador, que el propietari vol ampliar. L’operació preveu la cessió a l’Ajuntament de 2,5 hectàrees d’aquesta superfície (a la part situada més al sud) per a la planta de biogàs a canvi que li requalifiqui 10,8 hectàrees més, just al costat de l’escorxador, per poder engrandir les instal·lacions. Entremig quedaria un espai que es mantindria com a sòl rústic.

Tot plegat implica una modificació de l’actual planejament urbanístic per ampliar el sòl urbanitzable entre el polígon i la carretera C-59, que els ecologistes, agrupats en aquest afer sota la plataforma Moianès pel Decreixement, consideren sobredimensionada i amb perjudicis mediambientals i de sostenibilitat. Entre altres coses, diuen, suposaria multiplicar la despesa d’aigua a l’escorxador, que tampoc es veuria compensada pels llocs de treball que generaria, mentre que la planta generaria emissions i males olors, a banda dels perjudicis que consideren que tot plegat podria tenir per a la flora i la fauna.

Per la seva banda, l’equip de govern entén que l’operació seria beneficiosa per al conjunt del municipi. Pel que fa a l’escorxador, pel pes econòmic que hi té, i Guiteras puntualitza que l’ampliació no ha de servir per sacrificar més animals sinó per a la transformació i la incorporació de serveis d’envasat de productes ja elaborats. Pel que fa a la planta de biogàs, la proposta del govern assenyala que està dimensionada als residus que genera Moià i que servirà per proveir d’electricitat i calor els edificis municipals amb un estalvi de 700.000 euros anuals. Guiteras hi afegeix que, tot plegat, servirà per legalitzar i poder recepcionar el polígon del Prat. I és que la part edificada presenta situacions anòmales, com ara excessos d’ocupació i edificabilitat, fins i tot en espais destinats a zones verdes, entre altres.