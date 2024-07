Veïns de Moià protesten per la planta de biogàs i el futur de l’escorxador

Desenes de persones s’han concentrat aquest dimecres davant l’Ajuntament de Moià per protestar contra la proposta d’ampliació de les instal·lacions de l’escorxador comarcal i la construcció d’una planta de biogàs, que vol promoure el govern d’AraMoià en uns terrenys adjacents a l’actual polígon del Prat.

La mobilització ha estat organitzada per entitats ecologistes contràries als dos projectes, i s’ha convocat a les 7 de la tarda, mitja hora abans de l’inici del ple ordinari d’aquest mes per donar visibilitat a les protestes davant dels dirigents polítics municipals. S’han cridat consignes com «digues no a l’escorxador!», i alguns dels participants preveien assistir al ple amb la voluntat d’intervenir en el torn de precs i preguntes per conèixer més a fons les intencions del govern municipal en aquest assumpte, tenint en compte que no era inclòs en cap punt de l’ordre del dia.

Fa temps que els grups ecologistes (agrupats en la Plataforma Moianès pel Decreixement) i alguns veïns, manifesten el seu posicionament contrari tant a l’ampliació de l’escorxador com a la construcció de la planta de biogàs davant els perjudicis mediambientals i de sostenibilitat que diuen que comportaran, però és ara que han intensificat les protestes coincidint amb el decret d’alcaldia aprovat recentment pel govern d’AraMoià, i que dona inici a l’expedient. El primer pas serà l’informe ambiental que haurà d’emetre la Generalitat, i que podria recollir les al·legacions i suggeriments que els mateixos ecologistes ja han dit que hi aportaran.