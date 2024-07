L’oposició de Moià demana més transparència al govern en l’afer de l’escorxador

Poca transparència i poca informació tant a la resta de partits com als ciutadans. És la crítica generalitzada que els tres partits de l’oposició a l’Ajuntament de Moià (Junts, la CUP i el PSC) fan al govern en majoria d’AraMoià i a l’alcalde, Dionís Guiteras, amb relació a la proposta d’ampliació de les instal·lacions de l’escorxador comarcal en uns terrenys annexos al polígon del Prat lligada a la construcció d’una planta de biogàs. Una proposta que està aixecant molta polseguera entre ecologistes i veïns que s’hi oposen.

La tensió va quedar palesa en el darrer ple municipal, que no preveia tractar cap d’aquestes qüestions en l’ordre del dia, però se’n va parlar a bastament en el torn de precs i preguntes, tenint en compte que a fora s’havia convocat una concentració de protesta veïnal que va aplegar unes 150 persones (tal com va informar aquest diari en l’edició de dijous).

Fa temps que la proposta arrossega crítiques dels seus opositors, que creuen que és desmesurada i perjudicial per al medi ambient i la sostenibilitat, però els ànims s’han encès amb l’obertura de l’expedient que ha d’acabar consolidant tot el procés i que el govern ha aprovat per decret, i no per ple. Consisteix a remetre l’avantprojecte de modificació del Pla General d’Ordenació de Moià (per poder ampliar i regularitzar el polígon) a l’Oficina Tècnica Ambiental perquè elabori l’informe pertinent que ha de servir de base per al projecte.

Fer-ho per decret és legal, però en aquest cas, els partits de l’oposició en qüestionen les formes per l’abast del projecte i perquè, segons diuen, ni ells mateixos no han estat prou informats de la proposta. Susana Tapia, del PSC, va ser la primera de demanar al ple per què s’havia tirat pel dret amb el decret amb relació a un projecte que va dir que no coneixia prou, i la portaveu de la CUP, Lakshmi Roset, va retreure al govern que l’aprovació d’un expedient per decret «no té les mateixes garanties democràtiques que si s’inclou en l’ordre del dia d’un ple», i més tenint en compte «el rebombori» que s’ha generat. Per la seva banda, Montse Girbau, de Junts, va recordar que el 2017 es va iniciar un procediment de tramitació idèntic en l’àmbit del circuit verd, «però no va ser per decret sinó que es va portar al ple». No entén per què ara no s’ha fet el mateix, i ho atribueix a «raons polítiques».

A tot plegat, Guiteras va respondre negant de totes totes «que hi hagi hagut manca de democràcia o obscurantisme», i va passar la pilota a l’oposició retraient-li que potser no havien estat prou al cas de tot aquest afer perquè «el que hi ha, s’ha dit». En aquest sentit, va recordar que el decret que ara s’ha tramitat es va signar el 23 d’octubre, que al ple següent va passar per la dació de comptes, i que també se’n va informar a la junta de portaveus (en què hi ha representats tots els grups municipals) del 20 de novembre, «però aleshores ningú no va dir res».

Tanmateix, Roset, de la CUP, va retreure a Guiteras que no hi ha hagut prou debat al ple i que «les audiències públiques han estat mínimes», fins al punt que «quan s’han fet preguntes no s’han contestat i no hem tingut prou accés a la informació» en referència, per exemple, als intents que s’han fet de regularització del polígon, a l’expedient complet de la proposta de modificació per a l’ampliació de l’escorxador, o la quantitat d’aigua que gasta. Unes preguntes que Guiteras va contestar breument al mateix ple i sobre les quals va dir que hi ha documentació disponible, i va proposar l’«obertura d’espais de confiança on puguem parlar de tot això» i que evitin «que la informació surti tergiversada» com diu que està passant. En aquest sentit, per exemple, va negar que l’avantprojecte que ha servit de base per a aquest decret ja estigui aprovat, tal com diu que s’ha afirmat en alguns casos.

Per part de Junts també va parlar la seva portaveu, Maria Tarter, que va demanar «calma després de les èpoques de crispació que ja hem viscut en aquest poble». En un to amable, va recalcar que «la gent necessita informació per poder opinar i en aquest sentit, va apuntar l’opció de donar a conèixer l’avantprojecte en qüestió (encara que sigui una primera proposta), considerant que si d’un bon començament «s’hagués fet públic i més obert, potser no hauríem arribat en aquest punt». També va remarcar la necessitat i la disposició «a tornar a fer reunions respecte a un projecte que pot tenir un gran impacte al poble».

Avui, jornada reivindicativa

La plataforma Moianès pel Decreixement, que agrupa veïns i entitats ecologistes i que s’oposa fermament al projecte de l’escorxador i la planta de biogàs, ha convocat per a aquesta tarda a 2/4 de 7, la «Festa pel Moià que volem», una jornada lúdica i reivindicativa en contra dels macroprojectes que es proposen a la comarca. Es farà a la part de dalt del parc municipal, amb xerrades, tallers i música.