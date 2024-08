Moià celebra els quinze anys de la Cabra d'Or durant la seva festa major

El quinzè aniversari de la Cabra d'Or serà l'epicentre de la Festa Major del municipi que, com ja és costum, s'allargarà fins a finals d'agost. Enguany, arran de l'efemèride, l'Associació La Cabra d'Or també serà l'encarregada de fer el pregó, just el dia abans de començar els dos dies de la representació festiva de la llegenda, que s'ha consolidat com un dels actes més rellevants de la festa major. A part, hi haurà tres nits de concert, amb la Fúmiga i Figa Flawas com a artistes més destacats, s'estrena el concurs de paelles i es consoliden alguns clàssics, com l'Eudemonik, el Festival Internacional de Música Francesc Viñas o Festa de l’Arbre Fruiter i d’Homenatge a la Vellesa, que arriba a la 119a edició. A més, es torna a fer la fira silenciosa, és a dir, que durant una hora (de set a vuit del vespre), les atraccions no tindran música perquè les puguin gaudir les persones amb sensibilitat auditiva.

La llegenda explica la història de la Cabra d’Or, un regal de l’Emir de Còrdova a un noble que el senyor de Planella buscarà desesperadament. Aquesta història es creua amb la d’un amor impossible. L’any passat, la figura de la cabra es va renovar gràcies a un verkami degut a que estava molt malmesa de les tretze edicions anteriors. Aquesta representació i els seus actes seran l'esdeveniment principal del primer cap de setmana de festa, els dies deu i onze. Arrancarà dissabte amb la representació teatralitzada de la llegenda i la caminada popular per trobar la Cabra d’Or. Posteriorment, es farà un sopar de carmanyola i el joc per trobar la figura i, un cop finalitzat, es farà una cercavila nocturna fins al Parc Municipal, on actuaran el grup Divand i PD Cabró. L'endemà començarà la segona jornada de la representació amb tallers infantils i balls de la cabra amb la Banda i Contrabanda Àuria. També es farà un «taller de rocs per apedregar al malvat senyor de Planella i banderes i diademes de benvinguda». Al migdia, serà el torn de la cercavila infantil, que portarà la Cabra fins a l’Ajuntament, i a la tarda, la Gran cercavila per celebrar la troballa de la Cabra d’Or i portar-la al senyor de Planella. Al vespre, s'entregarà la cabra al Planella, i hi haurà l'apedregada i el desenllaç. Posteriorment, es farà un sopar popular i els Balls de la Cabra d'Or. Tancarà la festa el PD Cabrit.

Tot i que el pregó que dona el tret de sortida a la festa és el divendres dia 9, prèviament ja hi ha multitud d'actes. El primer va ser la celebració dels 80 anys dels Gegants Reis i la trobada de gegants de l'endemà, aquest passat cap de setmana. El mateix dissabte hi va haver el primer concert del Festival Internacional de Música Francesc Viñas i la piscina nocturna. L'endemà també va ser el torn d'una audició de sardanes, i ahir hi va haver l'espectacle infantil Explica’m un secret... al parc. Divendres és la Nit dels Ratpenats, amb una conferència i dues sessions d'albiraments d'aquests animals, i també hi haurà una conferència sobre la soprano Victòria dels Àngels a càrrec del musicòleg Albert Ferrer. Dissabte hi haurà els concursos de pintura ràpida i dibuix ràpid i la cantada d'havaneres, i diumenge hi haurà la clàssica caminada popular, l'aplec de sardanes Vila de Moià i el segon concert del Festival de Música. El dimecres 7 hi ha una sessió de cinema a la fresca jove i l'endemà, una d'infantil. El dijous també hi ha visites amb berenar i música a l'Ecomuseu.

L'endemà començarà la festa major amb el ja mencionat pregó i el concert de Malas Costumbres i Me and the Calvophonics. Dissabte, a part de la mencionada Cabra d'Or, hi haurà el torneig de tennis taula i un nou concert del Festival, i diumenge també hi haurà el Mercat del vi i el formatge i una nova audició de sardanes. Dilluns serà el torn de l'espectacle màgic Bus Stop, i també de la quarta edició de la Cursa Vertical. Al vespre, Sopar Jove i cinema a la fresca, on es visualitzarà la pel·lícula Ruta salvatge del moianès Marc Recha. Posteriorment, l'autor farà un col·loqui. Dimarts serà el torn de l'Eudemonik, un festival amb músics locals que començarà a les dotze del migdia i durarà dotze hores. També es farà el Paintwine amb música i la disco júnior. Dijous començarà amb un Escape room infantil i una matinal de jocs de taula organitzada per Caldaus. Al migdia es farà l'engegada de coets i el repic de campanes, i a la tarda, un circuit a l'estil «Humor amarillo», partits de futbol bombolla i la cercavila de gegants i capgrossos. A la nit, hi haurà un concert amb la Banda del Carrer Montseny i un dels grups del moment, la Fúmiga. Tancaran la nit DJ Rutxo i DJ No1.

Dijous arrencarà amb la bicicletada popular i trobada de plaques de cava. També hi haurà una tirolina al pantà, l'Ofici solemne de Festa Major i la cercavila amb la imatgeria de Moià. Un cop acabat, es farà un vermut popular. A la tarda, hi haurà un Paintball i l'espectacle infantil El Planeta Violeta. Simultàniament, es disputarà el partit de futbol de Festa Major, que enfrontarà l'equip local amb el Berga, i també hi haurà el concert de Festa Major amb l'Orquestra Rosaleda, amb un brindis de cava i el ball de Festa Major. A la nit, segon concert, protagonitzat pels Figa Flawas, juntament amb Miops, DJ Arzett i DJ Monfort.

Divendres arrencarà amb un taller del Grup de Danses Tradicionals, un circuit d'inflables i la matinal de jocs infantils. Al migdia es farà la missa pels difunts i el primer concurs de paelles, que s'estrena enguany a la festa. A la tarda, torn per la Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals de Moià, una nova audició de sardanes i l'actuació del Mag Lari. Tancarà la jornada el carnestoltes d'estiu i el concert del grup Coco i els DJ Marsi, Iu i Quico.

Dissabte es farà la Festa de l’Arbre Fruiter i d’Homenatge a la Vellesa. Al matí es faran concerts a les residències d'avis, el concurs de dibuix infantil, un itinerari històric pel parc i un tastet de cultura i, al migdia, missa d'homenatge a la vellesa i vermut per la gent gran. Posteriorment, es rebrà al President d'Honor de la festa, que enguany és el xocolater Miquel Viñolas, i es farà la plantada simbòlica de l'arbre, es lliuraran els diversos premis i es faran els parlaments. Al vespre, hi haurà els sopars als xiringuitos i el darrer concert del Festival de Música. També dissabte hi haurà la Fira d'Artesans i artistes, amb diversos actes i activitats a la plaça Major i a la plaça del CAP. Diumenge es clourà la festa major amb la darrera audició de sardanes.