La Cabra d'Or, protagonista de l'inici de la Festa Major de Moià

La Cabra d'Or serà l'epicentre del primer cap de setmana de la Festa Major de Moià. Avui serà el torn del pregó, que tindrà com a protagonista, precisament, l'Associació La Cabra d'Or, que organitza els actes de la llegenda i enguany celebra quinze anys de la seva fundació. Després del pregó serà el torn del concert de Malas Costumbres i Me and the Calvophonics.

La llegenda explica la història de la Cabra d’Or, un regal de l’Emir de Còrdova a un noble que el senyor de Planella buscarà desesperadament. Aquesta història es creua amb la d’un amor impossible. L’any passat, la figura de la cabra es va renovar gràcies a un verkami, ja que estava molt malmesa de les tretze edicions anteriors. Aquesta representació i els seus actes seran l'esdeveniment principal del primer cap de setmana de festa, els dies deu i onze.

La Cabra d'Or arrancarà dissabte amb la representació teatralitzada de la llegenda i la caminada popular per trobar la Cabra d’Or. Posteriorment, es farà un sopar de carmanyola i el joc per trobar la figura i, un cop finalitzat, es farà una cercavila nocturna fins al Parc Municipal, on actuaran el grup Divand i PD Cabró. L'endemà començarà la segona jornada de la representació amb tallers infantils i balls de la cabra amb la Banda i Contrabanda Àuria. També es farà un «taller de rocs per apedregar al malvat senyor de Planella i banderes i diademes de benvinguda». Al migdia, serà el torn de la cercavila infantil, que portarà la Cabra fins a l’Ajuntament, i a la tarda, la Gran cercavila per celebrar la troballa de la Cabra d’Or i portar-la al senyor de Planella. Al vespre, s'entregarà la cabra al Planella, i hi haurà l'apedregada i el desenllaç. Posteriorment, es farà un sopar popular i els Balls de la Cabra d'Or. Tancarà la festa el PD Cabrit.