Moià acaba les obres de la nova Oficina d'Atenció al Ciutadà

L'Ajuntament de Moià ha finalitzat les obres d'adequació de la nova Oficina d'Atenció al Ciutadà, que s'ubiquen a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament. Actualment, l'OAC està situada a l'edifici vell, un espai que ha quedat petit i que era temporal. Aquesta reforma forma part de la millora general que s'està fent de la planta baixa, que inclou la creació d'un vestíbul que servirà de sala d'espera i la millora de l'accessibilitat a la casa consistorial. Es complementarà amb la futura reforma de l'entresol, que s'hauria de realitzar l'any que ve. La previsió és que la nova oficina obri el setembre, ja que encara s'ha de fer el trasllat i falta instal·lar una porta de vidre que donarà accés al vestíbul. Montse Ferrer, primera tinent d'alcaldia de Moià, assegura que «Era una obra indispensable, perquè ara tenim el personal de l'OAC treballant en un espai molt reduït i amb poques obertures, hi guanyarem moltíssim». Ferrer es va mostrar especialment satisfeta del resultat de les obres.

Fa dos anys, es van començar unes obres a la part dreta de l'edifici amb la intenció d'ampliar les instal·lacions dels Mossos d'Esquadra. Aleshores, l'OAC va moure's a l'edifici vell, ja que una part havia quedat afectada per les obres. L'altra mancança que tenia l'entrada de l'edifici consistorial eren els dos nivells de graons que tenien, que impedien l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Per resoldre ambdós greuges, des de l'Ajuntament es va apostar per redistribuir tot l'espai de la planta baixa. Ferrer explica que «hem distribuït la part baixa en el que serà l'OAC i un despatx individual, tancat, per si s'han de parlar temes privats». Alhora, també s'han instal·lat dos lavabos i s'ha fet la previsió de deixar espai per l'ascensor que, en un futur, connectarà la planta baixa amb l'entresol. Pel que fa als graons, «s'han ajuntat tots al final, de manera que ara es pot accedir a l'Ajuntament des de la plaça Sant Sebastià per dues portes, la principal i una altra per on entraran el personal i les persones amb mobilitat reduïda, que tindrà una rampa i ja s'hi entrarà a peu pla», explica Ferrer. També va explicar que l'actual vestíbul es convertirà en una sala d'espera, on també hi haurà un ordinador perquè els ciutadans que han de fer tràmits i no en tinguin els puguin fer sense haver de demanar ajuda. Ara, doncs, només falta la porta de vidre del vestíbul, que «està costant molt que arribi. L'estructura està preparada, només falta que arribi la porta i instal·lar-la».

Ferrer detalla que, de cara a l'any que ve, està previst executar la següent fase de la reforma, que consisteix en l'adequació de l'entresol per a traslladar-hi alguns serveis tècnics de l'Ajuntament, com Cultura o l'àrea econòmica «en el que serà una planta diàfana i amb molta llum». Aleshores també s'instal·larà l'ascensor, mentre que, de moment, l'espai on ha d'anar ha quedat tapat per una paret. Pel que fa a l'espai que ocupa actualment l'OAC, quedarà buit, a l'espera de la possibilitat que s'hi instal·lin uns altres serveis tot i que, de moment, no està previst.