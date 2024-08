Moià llueix una concorreguda cercavila en la jornada central de Festa Major

El centre de Moià s’ha omplert aquest dijous al migdia en la tradicional cercavila popular, que esdevé un dels actes centrals en el dia gros de Festa Major, que encara s’allargarà fins diumenge.

Amb una plaça de Sant Sebastià, davant l’Ajuntament, prou concorreguda només començar, a 2/4 d’1 s’ha donat el tret de sortida a un seguici que fins uns minuts abans no estava clar que arrenqués. I és que el plugim que havia començat a caure cap a les 12 amenaçava de suspendre la cercavila tal com va passar ahir al vespre, en què a les 7 havia de començar una primera rua de vigília amb els gegants de l’escola Josep Orriols i de l’escola Pia, que acompanyarien els gegants de Moià, els capgrossos i el Pollo, però que no es va poder celebrar. Finalment, però, la pluja d’aquest migdia ha estat testimonial i la cercavila s’ha pogut desenvolupar amb normalitat, i fins i tot els balladors i els portadors dels gegants han acabat patint calor quan ha sortit el sol.

Els protagonistes d’avui han estat el Pollo, que encapçalava la comitiva, però a estones s’hi barrejava, els bastoners, els capgrossos, els gegantons Grony i Trapella, i les dues parelles de gegants Prehistòrics i dels gegants Reis, acompanyats pels grallers que amenitzaven els balls que han anat fent de forma alternada al llarg de tot el recorregut. Ha estat un seguici de poc més d’una hora pels carrers de Sant Sebastià i Sant Josep, plaça del Colom, carrer del Comerç, i carrer de Sant Antoni, amb diverses parades, i amb l’arribada final a la plaça Major, on han fet els balls de comiat entre una pluja de confeti quan s’ha acabat la missa solemne i després del vermut popular que l’Ajuntament havia preparat a un lateral de la plaça.

Amb permís del temps, la festa continuava a la tarda amb espectacles i tallers infantils, i amb els concerts d’orquestra i de Miops, Figa Flawas i Dj. a la nit. Demà hi haurà més activitats, com un concurs de paelles al matí, una mostra de cultura popular i danses tradicionals a la tarda, màgia amb Mag Lari al vespre, i el Carnestoltes Jove d’Estiu a la nit. Dissabte se celebrarà la Festa de l’Arbre Fruiter, i diumenge es tancarà el programa amb una audició de sardanes.