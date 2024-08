Un gegant boig inspirat en el Pollo animarà els actes de nit a Moià

Es diu Pollo Matapuces i Robaescaroles, i és el primer gegant boig (amb els braços articulats) que la Colla Gegantera de Moià ha incorporat a la seva imatgeria festiva. Se suma als capgrossos, als gegantons Grony i Trapella, i a les dues parelles que formen els gegants Prehistòrics i els gegants Reis, però no hi conviurà. «És un gegant més de nit i carnavalesc que ha de tenir el seu propi espai i diferenciat del dels gegants oficials», explica el president de l’entitat, Leandre Ubasart, i per això no va ser present a la cercavila diürna d’ahir. En canvi, sí que va participar en el sopar jove de dilluns i també apareixerà al Carnestoltes Jove d’Estiu d’aquesta nit i als actes nocturns de la Festa Major Alternativa de demà al Molí Nou. Se’l va veure per primer cop en la commemoració dels 80 anys dels gegants Reis, el 27 de juliol.

Com el seu nom indica, se l’ha vinculat al Pollo, un personatge històric i característic de Moià, que tradicionalment encapçalava les comitives de les cercaviles i processons per obrir-los pas entre el públic. Ara és més una figura simbòlica que funcional però molt emblemàtica, que protagonitza una persona vestida amb una indumentària feta a la mida del personatge, amb un barret, un conill als braços, i amb la cara tapada amb un drap. El gegant boig s’hi ha inspirat «però sense ser-ne una rèplica exacta», diu Ubasart, de manera que «porta el conill i el barret, però volem que ensenyi la cara burlesca que se li ha dissenyat» mentre dona cops amb els braços articulats quan volta i balla. És obra del Taller Casserras de Solsona i fa uns 3 metres d’alçada, però pesa poc i és portable fins i tot per a persones que mai no s’han posat a sota de cap gegant, assegura el president de la colla.

Feia temps que als geganters els ballava pel cap d’«incorporar un personatge divertit a la imatgeria de la festa major i que fos diferent del d’un gegant qualsevol», i d’aquí va sorgir la idea d’un gegant boig amb què també s’ha volgut fer un homenatge al Pollo. L’un i l’altre tampoc no compartiran escena «per no treure protagonisme al personatge original», de manera que serà ell tot sol, el gegant boig, qui animarà les festes emblemàtiques que es facin al vespre i a la nit al poble. «Feia falta un element com aquest per donar empenta a alguns actes i per acostar la imatgeria i el món geganter al jovent», sosté Ubasart. «També serà molt indicat per treure’l en sortides fora del poble quan ens conviden en lloc de portar-hi els gegants oficials, que a vegades no s’escau», afegeix. A més, la colla també s’està plantejant de dedicar-li una festa pròpia anual, en forma de sopar popular o cercavila nocturna, en què el Pollo en format gegant boig encara prengui més protagonisme.

És el primer gegant boig dels geganters de Moià, però no es descarta que sigui l’únic, si bé de moment no hi ha cap intenció d’encarregar-ne cap més ni a curt ni a mitjà termini. S’acaba d’estrenar el Pollo «i ara toca gaudir-ne», conclou Ubasart.