Moià finalitza la primera fase de les obres del Parc Francesc Viñas

L’Ajuntament de Moià ha acabat la primera fase de rehabilitació de les obres que s’estan efectuant al Parc Municipal Francesc Viñas. Les feines de millora van començar el passat mes d’abril i es van dividir en dos projectes: un de rehabilitació i l’altre de manteniment i conservació.

Imatge del nou clavegueram | A.G.

Així, durant aquests mesos s’han fet les feines que, segons Xavier Serrano, enginyer agrícola i encarregat de dissenyar les obres, «són la part que més malbé podia fer el parc i bàsicament s’ha centrat a posar serveis en el recinte».

Les tasques acomplertes més destacades són la instal·lació d’una xarxa elèctrica de baixa tensió i la canalització per fer l’enllumenat públic, la construcció d’una canonada per l’aigua de rec i una altra per l’aigua potable - amb la intenció de fer un dipòsit fluvial més endavant-, el recanvi total del clavegueram i la pavimentació a la façana posterior de l’edifici de Cal Cristo. També, s’han plantat flors i arbres per renovar la vegetació i consolidar les formacions actuals, ja que es pretén mantenir el paisatge natural del parc. A més, s’ha col·locat un bi-tub per, en un futur, codificar el reg i posar xarxa de wifi.

Amb tot, Serrano assegura que «estem contents perquè després de fer tot el que s’ha fet, es nota poc», fent referència a l’impacte visual que podria tenir.

Imatge d’un dels nous drenatges | A.G.

La segona fase, al setembre

Aquesta primera tongada d’obres es va finalitzar abans de la Festa Major com ja estava previst. Durant tot el mes d’agost s’ha aturat l’activitat al parc, però al setembre es reprendrà amb la segona part de manteniment i conservació.

Serrano explica que algunes de les accions que es faran a partir del mes vinent se centraran en «refer les baranes de fusta, repassar els encadellats de les edificacions del parc i decapar, pintar i arrebossar les parets per tal de restaurar i garantir la conservació de l’espai». Per tant, les accions que es duran a terme seran majoritàriament a la Miranda, el Colomar, el Mirador de l’ermita, i la Caseta dels cignes. Per acabar, Xavier Serrano i Ramon Tarter, responsable de l’arxiu històric de Moià, estan dissenyant una sèrie de cartells de divulgació que es col·locaran pel parc per explicar la història de l’espai i fer èmfasi en la importància patrimonial que té.

Més del 50% subvencionat

El fet que l’any 2022 es declarés el parc com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i s’inclogués en el catàleg del patrimoni cultural català ha permès rebre dues subvencions que ascendeixen a 224.820 euros. Per tant, la Generalitat aportarà més del 50% del cost total, mentre que l’Ajuntament n’haurà d’assumir l’altra part.

Segons el consistori, s’espera acabar les obres de millora a l’últim trimestre de l’any.

