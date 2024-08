Dos ferits en bolcar amb el cotxe a Sant Quirze Safaja

Dues persones han resultat ferides després d'accidentar-se amb el cotxe a Sant Quirze Safaja (Moianès). Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, el sinistre ha tingut lloc aquest divendres a 3/4 de 9 del matí a la C-59.

Per causes que es desconeixen, un sol vehicle s'ha accidentat i ha acabat bolcant a la via. Els dos ocupants del turisme han resultat ferits de caràcter lleu i han aconseguit sortir pel seu propi peu del vehicle sinistrat. Posteriorment, han estat atesos pel SEM.

A causa de l'accident, la carretera registra un quilòmetre de cua en direcció Sabadell. S'ha habilitat pas alternatiu per descongestionar el tram afectat.