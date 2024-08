Moià inicia la rehabilitació de Can Comadran com a futur equipament multifuncional

Moià ja treballa en la rehabilitació integral de l’antic complex fabril de Can Comadran, que s’ha de transformar en un edifici multifuncional bàsicament orientat a la formació i l’emprenedoria. Les obres han començat aquesta setmana i és previst que s’allarguin durant 12 mesos.

L’impuls d’aquest nou equipament arriba després d'un període d’entrebancs que n’ha retardat l’inici de l’execució gairebé un any, amb el risc que es corria de perdre una subvenció d’1,4 milions d’euros provinent dels fons Next Generation, que finalment s’haurà pogut salvar. I és que, la primera licitació de les obres, el desembre passat, va quedar deserta, i això va obligar a fer una actuació a l’alça del pressupost de l’obra perquè havia quedat desfasat per l’increment del preu dels materials. Així doncs, d’un pressupost inicial de 2,8 milions d’euros, es va passar als 4,1 milions, que encara feien més necessari poder comptar amb la subvenció europea. Malgrat l’augment de cost que ha comportat, aquesta revisió ha permès finalment poder licitar l’obra en el seu segon intent, i el mes de juny passat s’aprovava l’adjudicació a l’empresa Constructora d’Aro, per l’import final de 4,1 milions d’euros, que ara s’hi ha posat a treballar.

Aquest retard posava en compromís els ajuts, que inicialment s’havien de justificar amb l’obra feta abans del proper 30 de setembre. Tanmateix, la pròrroga de 12 mesos que recentment ha concedit el ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana per a l’execució de les obres tenint en compte el context que hi ha hagut, permetrà a l’Ajuntament poder disposar dels 1,4 milions, amb previsió que, ara sí, l’obra estigui acabada dins del termini (l’execució prevista també és d’un any).

Imatge d'un lateral exterior de l'antiga fàbrica / Oscar Bayona

Amb elements a conservar

L’antiga fàbrica de Can Comadran, que es va construir l’any 1959 per l’empresari tèxtil Feliu Comadran, està situada en una zona residencial on es concentren diferents equipaments municipals lúdics i esportius, i el nou equipament ocuparà la meitat de la dimensió original del complex, en una superfície de 2.267 metres quadrats. Conforma un element del patrimoni històric de la comarca, de manera que les obres preservaran els elements patrimonials històrics com la caldera, els motors o la xemeneia. Es pretén que sigui un pol de dinamització social i econòmica, especialment per als sectors més arrelats i emergents de la comarca, com la indústria alimentària i ecològica, però també la construcció, els serveis i el turisme. Per aquest motiu, es preveu la creació d’espais compartits de teletreball, i espais de formació i de dinamització econòmica.

El complex es troba en una àrea residencial / Ajuntament de Moià

Les obres també incorporaran actuacions de millora d’eficiència energètica, sostenibilitat ambiental i accessibilitat. En aquest sentit, la coberta de l’equipament amb secció de dent de serra, es transformarà en una planta de generació d’energia fotovoltaica que permetrà que l’edifici sigui sostenible energèticament. També es considerarà la possibilitat de transferir part de l’energia generada a altres equipaments de la zona.

El projecte de rehabilitació també preveu l’adequació d’un jardí públic lligat directament al nou equipament, que actuarà com a espai d’accés, zona d’esbarjo i descans de les activitats de la mateixa instal·lació. El nou espai lliure projectat enderrocarà les edificacions existents a excepció dels elements patrimonials històrics industrials icònics com són la caldera, la xemeneia industrial de la fàbrica tèxtil i la galeria subterrània de servei.