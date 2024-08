Castellterçol rehabilitarà l’antic cremador d’escombraries com a centre lligat a l'Ecomuseu del Moianès

El Consell Comarcal del Moianès farà una rehabilitació integral de l’edifici de l’antic cremador d’escombraries de Castellterçol, situat a tocar de la carretera C-59, als afores de la població en direcció a Moià, per convertir-lo en un equipament cultural i centre d’interpretació de l’Ecomuseu del Moianès, del qual serà la porta d’entrada amb una proposta que convidarà el visitant a recórrrer la resta d’espais de la comarca també lligats a l’Ecomuseu. A més, s’hi ubicaran els serveis comarcals del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que fins ara era a Collsuspina.

L’edifici, que constarà d’una planta baixa i dues de superiors amb altell i coberta, data del 1985 però fa més de dues dècades que està en desús i amb el pas del temps s’ha anat deteriorant. La intenció és condicionar tot l’interior com a espai públic comarcal, amb una àrea de recepció de visitants, oicines, sales d’exposicions i instal·lacions complementàries perquè pugui acollir actes culturals i de lleure. Com la resta d’edificacions de la comarca vinvulades a l’Ecomuseu, aquest nou equipament tindrà com a fil conductor la Catalunya preindustrial i posarà en valor elementrs patrimonials i naturals de l’entorn més proper, en aquest cas les poues de glaç de Ginebreda que hi ha a tocar de l’edifici. A més, des d’aquí s’orientarà el visitant sobre l’oferta cultural i de lleure de la resta de seus de l’Ecomuseu, des de Moià, fins a l’Estany, Calders o Santa Maria d’Oló. I és que l’Ecomuseu es concep com una oferta descentralitzada que cada municipi dedica a un àmbit diferent de la preindustrialització, i és en aquest context que es convidarà el visitant a fer un recorregut per la comarca des de Castellterçol com a porta d’entrada.

A banda de la rehabilitació estructural de l’edifici, es construirà un altre nucli amb escales i ascensor que s’ubicarà en un espai adjacent a l’edifici exixtent. Abans, s’enderrocaran els forjats i murs d’obra de fàbrica que conformaven els antics forns d’incineració d’escombraries, però conservant els murs de façana. També es planteja un nou sostre de panell de fusta per als nous forjats de planta primera, planta segona i l’altell, i s’hauran de completar les xarxes d’electricitat, enllumenat, protecció contra incendis, ventilació, calefacció, aigua i telecomunicacions.

Tot plegat es calcula que tindrà un cost d’uns 854.000 euros finançats pel Consell Comarcal del Moianès amb l’ajuts complementaris que s’intentaran obtenir.

L’alcalde de Castellterçol, Toni Massot, destaca la importància d’anar fent créixer l’Ecomuseu «i d’anar donant força al projecte establint cada cop més referents comarcals. Tenim petits espais però d’un gran interès patrimonial que volem donar a conèixer», conclou. De moment, no posa data a l’execució del projecte, però la intenció és construir-lo dins d’aquest mandat.

Aparcament i una parada de bus

Fora de projecte, però com a complement del condicionament d’aquest futur espai, també es preveu adequar un futur aparcament per als visitants en una terrassa inferior, i més endavant tampoc no es descarta condicionar un espai com a parada de bus al costat de la C-59. Totes dues propostes es realitzarien a partir d’un projecte complementari.